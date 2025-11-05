'조각도시' 도경수, 블리츠웨이에 새 둥지

배우 겸 가수 도경수. 뉴시스 제공

가수 겸 배우 도경수가 블리츠웨이엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 5일 도경수와의 전속계약 소식을 알리며 “전 세계 K-POP 팬들에게 사랑받아온 글로벌 아티스트이자, 국내외에서 연기력을 인정받은 배우 도경수와 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “최근 구축한 음반 매니지먼트 시스템을 통해 도경수의 연기 뿐 아니라 그룹 활동과 솔로 음반도 전폭적으로 지원할 것”이라고 전했다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 올해 5월 뮤직 레이블 KLAP을 인수하며 사업 영역을 본격적으로 확장했다. 배우 매니지먼트와 영상 콘텐츠 제작을 중심으로 성장해온 블리츠웨이는 K-POP 사업을 더해 종합 엔터테인먼트 기업으로서 기반을 강화했으며, 이를 통해 도경수의 모든 활동 영역에서 시너지를 만들 것으로 기대된다.

도경수는 2012년 EXO- 멤버로 데뷔했다. 그룹 내 메인보컬을 맡아 매력적인 음색과 안정적인 라이브 실력을 선보였으며, R&B 기반의 세련된 창법으로 보컬리스트로서 사랑받고 있다. EXO 활동을 통해 으르렁, 러브 미 라이트(LOVE ME RIGHT) 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다.

2014년 SBS 괜찮아, 사랑이야를 시작으로 배우로서도 폭넓은 필모그래피를 쌓아왔다. 영화 스윙키즈, 신과 함께 시리즈와 드라마 진검승부, 백일의 낭군님 등 다수의 작품에서 섬세한 연기력을 보여주며 스크린과 안방을 넘나들었다. 5일 공개된 디즈니+ 조각도시를 통해서도 새로운 얼굴을 보여준다.

도경수의 매력은 예능을 통해서도 드러나고 있다. 2023년 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다(콩콩팥팥)를 통해 절친한 배우들과의 자연스러운 호흡으로 큰 화제를 모았으며, 현재 방영 중인 콩콩팡팡에서는 침착하고 계획적인 성격 속 은근한 유머 감각으로 웃음을 전하고 있다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 배우 매니지먼트와 영상 콘텐츠 제작을 중심으로 성장해온 종합 엔터테인먼트 기업이다. 드라마·영화 제작 역량은 물론, 음악과 연기를 아우르는 크로스오버형 아티스트 양성에도 주력하며 엔터테인먼트 산업 전반을 아우르는 입체적 확장세를 이어가고 있다. 주지훈, 천우희, 정려원 등이 소속되어 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

