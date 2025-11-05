빅나티→애쉬 아일랜드…‘더 리슨’ 8人 멤버 ’밤하늘의 별을’ 완전체 무대 최초 공개

5일(오늘) 밤 방송되는 SBS ‘더 리슨: 오늘, 너에게 닿다’ 최종회에서는 8명 완전체로 모인 멤버들이 대전에 위치한 한국수자원공사를 찾아, 올 한해 국민의 안전을 위해 고생한 직원들에게 감사와 응원의 마음을 전하는 버스킹 무대를 선보인다.

이날 멤버들은 본격적인 공연에 앞서 대한민국 물 관리의 컨트롤 타워 역할을 하는 ‘물관리종합상황실’과 물을 분석하고 연구하는 ‘초순수 분석실’, ‘미세플라스틱 분석실’을 방문해 수자원공사의 다양한 업무를 직·간접적으로 체험한다. 물관리종합상황실을 찾은 멤버들은 댐 수위와 강우레이더를 관측할 수 있는 거대한 스크린과 폭우 및 홍수로 인한 위험 상황을 시뮬레이션해보는 첨단 기술에 놀라움을 감추지 못했다는 후문. 미세플라스틱 분석실에서는 물 속 미세플라스틱을 직접 분석하며 K-Water의 품질을 지키는 과정을 체험한다. 식수부터 산업용수, 댐 관리까지 대한민국의 물을 지키는 숨은 영웅들을 만난 ‘더 리슨’ 멤버들은 직원들의 노고에 대한 감사의 마음을 담아 마지막 버스킹 무대를 준비한다.

이날 방송에서는 8명의 멤버가 완전체로 모여 ‘더 리슨’ 시즌 5의 대미를 장식해 더욱 의미를 더한다. 특히 ‘더 리슨: 오늘, 너에게 닿다’의 단체곡 ‘밤하늘의 별을(더 리슨 5)’의 완전체 라이브 무대가 방송 최초로 공개된다. ‘밤하늘의 별을(더 리슨 5)’은 2010년부터 지금까지 많은 사랑을 받아온 스테디송을 허각, 켄, 권진아, 애쉬 아일랜드, 빅나티, 방예담, 전상근, #안녕의 목소리로 재해석한 곡으로, 지난 2일 음원으로도 공개됐다. ‘밤하늘의 별을(더 리슨 5)’은 원곡과 다른 남녀 버전, 빅나티와 애쉬 아일랜드의 랩이 포함된 어쿠스틱 밴드 버전으로 새롭게 탄생, 여덟 멤버들이 따뜻한 하모니로 충만한 사랑의 메시지를 선사하며 사랑받고 있다.

또 이날 방송에서는 오는 9일 음원 발매를 앞둔 켄(KEN)의 ‘더 리슨’ 리메이크 신곡 ‘너를 품에 안으면’의 무대가 최초 공개된다. 켄은 컬트의 원곡을 켄만이 들려줄 수 있는 감성과 청량하면서도 호소력 짙은 보컬로 재해석해 가을밤을 물들인다. 무대가 끝난 후 권진아는 처음부터 마지막까지 고음이 이어지는 곡임에도 흔들림 없이 무대를 완성하는 켄의 기복 없는 가창력에 놀라움을 표하며 버스킹 전부터 계속해서 연습을 거듭하던 켄의 목격담을 공개하기도.

여기에 오늘 오후 6시 음원으로 공개되는 #안녕의 ‘더 리슨’ 리메이크 신곡 ‘마지막 사랑’, ‘더 리슨’을 통해 새롭게 발표한 방예담의 신곡 ‘비록’과 매력적인 허스키 보이스로 관객들을 사로잡은 애쉬 아일랜드의 ‘어쩌다 마주친 그대’의 무대도 펼쳐진다.

오직 ‘더 리슨’에서만 볼 수 있는 특별한 무대들도 기대를 더한다. 장르의 경계를 허문 이색 케미 켄 X 빅나티 ‘서시’, 최근 온라인 상에서 뜨거운 화제를 불러모은 플라이 투 더 스카이의 곡을 환상의 호흡으로 선보인 허각 X 빅나티 X #안녕 ‘Sea Of Love’, 사랑의 기억을 불러일으키는 스윗 하모니 애쉬 아일랜드 X 권진아 ‘OST’, 폭발적 성량으로 선사한 깊은 울림 허각 X 전상근 ‘흰수염고래’ 등의 무대가 ‘더 리슨’ 시즌 5의 마지막 버스킹을 장식한다. 또 권진아의 ‘White Wine’, 방예담의 ‘어제처럼’, 허각의 ‘사랑인걸’, 전상근의 ‘그날에 나는 맘이 편했을까’ 등 다채로운 무대가 펼쳐진다.

멤버들은 직원들에게 사연을 받아 고민과 이야기를 함께 나누는 시간도 가진다. 사내 연애 끝에 결혼한 1년차 신혼부부부터 지방 근무로 주말 부부가 된 직원, 최근 부쩍 갈등이 잦아진 딸과 남편 사이에서 어려움을 겪는 사연까지, 공감 되는 사연에 진심어린 위로와 응원의 마음을 전하던 중 허각의 진솔한 조언에 현장은 눈물바다로 변했다는 후문. 모두의 마음을 울린 사연은 방송을 통해 확인할 수 있다.

‘마음에 닿다’라는 컨셉으로 이뤄진 마지막 버스킹 무대인 만큼 그 어느 때보다 더욱 진심을 다해 노래한 8명의 멤버들. 완전체로 함께 완성한 감동의 마지막 버스킹 현장은 오늘(5일) 밤 11시 SBS ‘더 리슨: 오늘, 너에게 닿다’에서 공개된다.

