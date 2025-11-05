카카오게임즈, 3분기 영업손실 54억…전년比 적자전환

오딘: 발할라 라이징 대표 이미지. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 3분기 매출 약 1275억원, 영업손실 약 54억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출액은 약 22% 감소했으며, 영업손실은 적자 전환했다. 다만, PC온라인 라이브 타이틀의 매출 상승 영향으로 전분기 대비 약 37% 개선되며 손실 폭을 줄었다.

PC온라인 게임 부문은 전년 동기 대비 약 25%, 전분기 대비 약 188% 증가한 약 427억원의 매출을 달성했다. 모바일 게임 부문은 전년 동기 대비 약 34%, 전분기 대비 약 16% 감소한 약 848억원의 매출을 기록했다.

3분기에는 배틀그라운드의 대형 컬래버레이션 효과와 오딘:발할라 라이징의 4주년 기념 업데이트 성과가 실적에 반영되며 매출과 영업이익이 전분기 대비 소폭 개선됐다.

카카오게임즈는 핵심 사업인 게임 중심 사업 강화 및 재무건전성 확보를 위해 최근 비핵심 사업을 구조적으로 개편했다. 이를 기반으로 다채로운 게임 콘텐츠 개발에 주력하며 플랫폼, 장르, 지역 전 영역에서 보다 확장된 라인업을 순차적으로 선보일 계획이다.

아이돌 IP를 활용한 캐주얼 게임 SM 게임 스테이션(가칭)을 비롯해 대형 MMORPG 프로젝트 Q와 프로젝트 OQ, 서브컬처 RPG 프로젝트 C, 중세 좀비 세계관의 갓 세이브 버밍엄, 오픈월드 PC/콘솔 대작 아키에이지 크로니클과 크로노 오디세이 등 각기 차별화된 콘텐츠를 제작하는 데 역량을 집중해 나간다.

한상우 카카오게임즈 대표는 “글로벌 경쟁력 강화에 주력할 수 있는 성장 모멘텀을 확보할 토대를 마련해 가고 있다”며 “그동안의 체질 개선을 바탕으로 핵심 사업이 탄력을 받을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

