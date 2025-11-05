‘케이팝 데몬 헌터스’ 공식 팝업 내달 4일 서울 첫 오픈…亞 주요 도시 순회

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(KPop Demon Hunters)의 서울 공식 팝업(KPop Demon Hunters Official POP-UP - SEOUL) 일정이 최초 공개됐다.

오는 12월 4일부터 28일까지 25일간 서울 성수동에서의 팝업을 시작으로 싱가포르, 방콕, 도쿄, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하는 공식 팝업 투어도 진행된다.

이번 팝업은 넷플릭스가 주최하는 공식 팝업으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주요 배경이 된 한국 서울에서 가장 먼저 개최된다는 점에서 특별한 의미를 지닌다. 서울을 시작으로 싱가포르, 방콕, 도쿄, 타이베이 순으로 이어지는 이번 공식 팝업 순회는 전 세계 팬들에게 작품을 더욱 가까이 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

서울 공식 팝업에서는 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대하는 ‘멤버십 데이’가 운영된다. 멤버십 데이는 팝업 개최 첫날인 12월 4일부터 7일까지 4일간 운영되며, 일반 관람객보다 먼저 팝업을 방문할 수 있다. 멤버십 데이 사전 예약은 오는 18일(화) 한국시간 오전 11시부터 ‘비스테이지(b.stage)’로 구축된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 공식 팬 커뮤니티를 통해 진행된다. 일반 예약은 20일(목) 오전 11시부터 시작되며, 예약 1건당 본인 외 1인까지 동반 입장할 수 있다.

공식 팝업에서는 작품의 글로벌 팬을 위해 준비한 특별한 공식 상품도 만나볼 수 있다. 또한, 공식 팬 커뮤니티를 통해 사전 구매하고 팝업 현장에서 수령할 수 있는 현장 수령 시스템도 병행해 쾌적한 팝업 관람을 지원할 예정이다. 자세한 공식 상품 관련 정보는 오는 13일 공개 예정이다.

팝업 방문 예약 및 상품 사전 구매와 관련된 모든 정보는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다. 비스테이지는 이번 팝업의 전반적인 운영과 공식 상품 개발을 총괄하며, 글로벌 팬들이 K-POP 팬덤 문화를 경험할 수 있도록 적극 지원한다.

지난 6월 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극하며 시청 수 3억 회를 넷플릭스 콘텐츠 최초로 돌파했고, 작품 속 OST '골든(Golden)'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트에서 동시에 1위를 기록하는 등 전 세계적인 신드롬을 이어가고 있다.

넷플릭스 관계자는 "‘케이팝 데몬 헌터스’에 대한 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하고자 아시아 주요 도시를 순회하는 공식 팝업을 준비했다"며 "특히 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대해 작품과 더욱 가까워지고 다양한 공식 굿즈를 만나볼 수 있는 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

비스테이지 관계자는 "팝업을 통해 글로벌 팬들에게 K-POP 팬덤 문화의 진수를 보여줄 수 있게 돼 기쁘다"며 "공식 팬 커뮤니티를 중심으로 팬들이 작품과 더욱 깊이 연결될 수 있도록 다양한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 공식 팬 커뮤니티에서는 헌트릭스(HUNTR/X)와 사자 보이즈(Saja Boys)의 멤버십에 상시 가입할 수 있으며 멤버십에 가입한 팬들에게 전용 커뮤니티 공간과 팬아트 콘테스트 등 다양한 이벤트를 제공하고 있다. 자세한 공식 팝업 순회 일정 및 예약 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

