“리그-선수 모두를 위한 것” LIV 골프, 2026시즌부터 ‘4라운드 72홀’로 개편

LIV 골프는 차기 2026시즌부터 대회 라운드 수를 기존 3라운드에서 4라운드로 늘린다.

LIV 골프는 5일(한국 시간) “리그 성장의 다음 단계로 나아가기 위해 2026시즌 모든 대회를 72홀로 진행한다. 팬들에게 더 많은 즐거움을 제공하기 위한 LIV 골프의 글로벌 성장을 반영하는 변화”라고 밝혔다.

지난 2022년 출범한 LIV 골프는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 후원을 받는다. 올해까지 매 대회를 3라운드 54홀 경기로 치러왔다. 다만 계속해서 세계 랭킹 포인트를 받지 못한 바 있다. 이를 두고 3라운드 대회라는 점이 이유 중 하나로 꼽히기도 했다. LIV 소속 선수들 역시 세계 랭킹 포인트를 받지 못해 메이저 대회 출전 자격 유지에 어려움을 겪었다.

일부 선수들은 세계 랭킹 포인트 획득을 위해 DP 월드투어나 아시안 투어 대회에도 출전했다. 현재 LIV 소속 선수들은 미국프로골프(PGA) 투어 대회에는 나갈 수 없다.

욘 람(스페인)은 “이번 결정은 리그와 선수 모두를 위한 것”이라며 “72홀 확장은 경쟁을 강화하고, 최고 수준에서 기량을 더욱 발전시킬 기회”라고 설명했다. 브라이슨 디섐보(미국)도 “모든 사람이 메이저 대회에서 세계 최고 선수들이 경쟁하는 모습을 보고 싶어 한다”고 거들었다.

