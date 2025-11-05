로드FC 센트럴리그, 역대 최다 166경기… 출전 아마추어 선수만 300명 이상

사진=로드FC 제공

국내 종합격투기(MMA) 단체 로드FC의 센트럴리그가 역대 최다인 166경기가 진행될 예정이다.

로드FC는 오는 8일 강원도 원주시에 위치한 로드FC 오피셜짐에서 제 78회 로드FC 센트럴리그를 개최한다.

센트럴리그는 로드FC의 공식 아마추어 대회다. 취미로 운동하는 관원부터 선수를 꿈꾸는 수련생까지 모두 출전할 수 있다. 실력과 나이에 따라 다른 룰이 적용돼 안전하게 경기하는 것이 목적이다.

취미로 즐기는 사람은 경기라는 새로운 경험을 할 수 있고, 프로 선수를 꿈꾸는 사람은 경험을 쌓고 실력을 갖춰 프로에 진출할 수 있는 기회를 얻을 수 있다. 센트럴리그에서 많은 경기 경험을 쌓은 파이터들은 프로 무대에서도 긴장하지 않고 자신의 실력을 보여주며 장점을 증명하고 있다.

2012년에 처음 시작한 센트럴리그는 이번 대회로 78번째 대회를 맞이하게 됐다. 78회를 거치는 동안 수많은 챔피언들이 탄생했다. 플라이급 챔피언 이정현, 라이트급 전 챔피언 박시원도 센트럴리그 출신이다.

지금까지 센트럴리그는 2023년 9월9일 로드FC 군산점에서 진행된 제 68회 센트럴리그에서 134경기가 진행돼 최다 기록으로 남아 있었다. 이번에는 이보다 더 많은 166경기가 확정되며 역대 최다 인원이 참가하는 규모로 치러질 예정이다.

많은 인원이 참가하는 만큼 로드FC는 안전에 더욱 유의해 진행할 예정이다. 의료진이 상시 대기하고, 심판들도 안전을 최우선으로 경기를 운영할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

