카이, 日 단콘 간다…‘K-크로스오버’ 대표주자

뮤지컬 배우 카이가 내년 1월 일본에서 단독 콘서트를 통해 현지 팬들과의 특별한 만남을 예고했다.

뮤지컬 배우 카이(소속 EMK엔터테인먼트, 대표 김지원)는 내년 1월 17일과 18일 일본 도쿄 니혼바시 미츠이홀(Nihonbashi Mitsui Hall)에서 ‘KAI ON MUSICAL’ 타이틀로 콘서트를 열고 현지 팬들을 만난다.

공연명 ‘KAI ON MUSICAL’은 이름 그대로 무대 위에서 오롯이 빛나는 뮤지컬 배우 카이의 모습을 조명하는 콘서트다. 그간 자신을 대표했던 주요 작품들의 뮤지컬 넘버들로 다채롭게 구성되어, 뮤지컬 배우로서의 깊이와 스펙트럼을 고스란히 느낄 수 있을 전망이다.

공개된 포스터에서는 붉은 객석 사이에 홀로 선 카이의 독보적인 무드가 은은한 여운을 안기며 한 폭의 영화 같은 분위기를 자아낸다.

카이는 지난 7월 일본 첫 디지털 싱글 앨범 ‘愛こそ残酷 ~ LOVE IS CRUEL ~ ’를 발매한 데 이어, 내년 1월 전곡 일본어로 구성된 뮤지컬 앨범 발매를 목표로 작업에 매진 중이다. 카이 특유의 섬세한 감성과 표현력이 더해진 이번 앨범은 현지 팬들에게 깊은 울림을 선사할 것으로 기대되며, 더불어 이번 콘서트는 일본 뮤지컬 앨범 발매와 맞물려 카이의 음악 여정이 한 단계 더 확장되는 의미 깊은 무대가 될 전망이다.

카이는 최근 일본 호리프로 창립 65주년 기념 콘서트 무대에 올라 현지 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈으며, 지난 7월 열린 첫 일본 단독 팬미팅 역시 전석 매진을 기록했다. 또한 작년 월드투어 리사이틀 ‘KAI INTO THE WORLD’의 일본 공연도 전석 매진을 기록하며 현지에서 두터운 팬층을 자랑하고 있다.

한편 카이는 오는 12월 개막하는 뮤지컬 ‘한복입은 남자’에서 백성을 위해 과학 발전에 힘쓰며 훈민정음을 창제한 세종과 진실을 좇는 방송국 PD 진석 역을 맡아 1인 2역으로 무대에 오르며 국내에서도 왕성한 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]