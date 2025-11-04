서울 야잔, 펠리페 잘 막고도 “핑계 대고 싶지 않다”

FC서울 야잔(오른쪽)이 4일 서울월드컵경기장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전 청두 펠리페와 공중볼 경합을 벌이고 있다. 사진=뉴시스

“핑계 대고 싶지 않다.”

FC서울 수비수 야잔이 무실점 경기를 펼치고도 아쉬움을 표시했다. 결국 득점이 나오지 않았기 때문이다.

서울은 4일 서울월드컵경기장에서 열린 청두 룽칭(중국)과의 2025∼2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 0-0으로 비겼다.

성과가 없었던 건 아니다. 특히 풀타임을 소화한 야잔이 청두 골잡이 펠리페를 잘 막아냈다. 풀타야잔은 경기 뒤 “오늘 경기뿐 아니라 늘 상대를 분석하고 연구한다”며 “펠리페는 앞서 광주FC에서 뛰었다. 피지컬이 강한 선수로 인지하고 있었다. 힘이 좋다는 걸 느낄 수 있었다”고 돌아봤다.

그러면서 “그 선수를 상대하면서 스스로를 계속해서 증명해야 하는 흐름이었다”며 “펠리페를 잘 막은 게 제 개인의 수비 때문이라고 생각하진 않는다. 앞선에서 잘해줘서 효과적으로 펠리페를 막을 수 있었다고 생각한다”고 힘줘 말했다.

아쉬운 건 무득점이다. 서울은 이날 총 슈팅이 6개에 그쳤고 이중 유효 슈팅은 2개에 머물렀다. 그는 “오늘 경기력에 대해서는 핑계로 대고 싶지 않다”며 “해결 방안을 찾아야 한다. 오늘 경기는 아쉬웠지만 실수를 통해 계속 배워나가야 하듯이 팀을 재정비하겠다. 다음 경기가 중요하다”고 강조했다.

