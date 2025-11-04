“파이널서드서 찬스 만들지 못했다”… 숙제 남긴 김기동 감독

김기동 FC서울 감독이 4일 오후 서울월드컵경기장에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전 청두 룽칭과의 홈 경기에서 선수들에게 지시하고 있다. 사진=뉴시스

FC서울 선수단. 사진=뉴시스

“파이널서드에서 많은 찬스를 만들지 못한 게 아쉽다. 올 시즌 하나의 숙제로 남았다.”

김기동 FC서울 감독이 마지막 방점을 찍지 못한 것을 아쉬워했다. 시즌 내내 이어진 문제점이 또다시 나왔다.

서울은 4일 서울월드컵경기장에서 열린 청두 룽칭(중국)과의 2025∼2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 0-0으로 비겼다. 이날 총 2개의 유효 슈팅을 날렸지만 청두의 골문을 뚫지 못했다.

김 감독은 경기 뒤 “미들 지역까지는 포지션을 취해서 잘 만들었는데 마지막 파이널 서드에서 많은 찬스를 만들지 못한 게 아쉬웠다”며 “올 시즌 이어지면서 숙제로 남았다. 더 노력해서 발전 방향을 제시해야 한다”고 돌아봤다.

그러면서 “다만 그동안 역습으로 상대에게 실점을 줬는데 그 부분에서 실점하지 않았다. 선수들이 잘 대처를 했다”고 강조했다.

잘 풀리지 않는다. 서울은 올 시즌 강력한 스쿼드를 보유하고도 득점 갈증이 있었다. 김 감독은 “내려서서 하는 팀에게 약했다. 상대에게 카운터어택을 주는 것도 많았다. 그러다 보니 중앙에서 풀어나가면서 공간을 찾아가면서 패스가 돼야 하는데 심리적인 압박도 많이 있었던 것 같다”고 설명했다.

개선해야 한다. 그는 “훈련과 미팅을 통해 바꿔가려고 하는데 확 좋아진다는 느낌을 받진 못했다. 내년까지 숙제가 될 것 같다”고 전했다.

당장 다가오는 경기가 중요하다. 서울은 오는 9일 포항 스틸러스 원정 경기에 나선다. 5위(승점 48) 서울은 4위 포항(승점 54)과의 격차를 줄여야 차기 시즌 ACLE 진출 가능성을 높일 수 있다.

김 감독은 “포항과 비기는 건 의미가 없다. 물러설 길이 없다”며 “선수들도 이해하고 있다. 피곤하겠지만 정신력으로 해야하지 않을까 생각하고 있다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

