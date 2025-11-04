“키패스 소유자인데…” 호물로의 조기 부상 악재에 아쉬움 전한 서정원

서정원 청두 감독. 사진=뉴시스

“호물로가 키패스의 소유자인데 부상으로 조기에 나가 아쉽다.”

서정원 청두 룽칭 감독이 주력 호물로의 이른 부상이 아쉬웠다고 돌아봤다. 결과적으로 청두는 단 한 개의 유효 슈팅도 기록하지 못하는 답답한 흐름으로 이어졌다.

청두는 4일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 2025∼2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 0-0으로 비겼다.

공격력이 나오지 않았다. 유효 슈팅은 단 한 개도 기록하지 못했다. 전반 25분 공격수 호물로가 부상을 당하고 조기 교체되는 악재까지 맞았다.

서 감독은 경기 뒤 “호물로는 세 경기 전부터 부상을 입었다. 계속 치료만 하고 경기를 뛰고 치료만 하고 경기를 뛰었다. 걱정스러운 면이 있었다”며 “그래도 선수들이 부상을 당해도 하겠다는 의지가 강했다. 그렇게 부상을 무릅쓰고 뛰었는데 날씨가 춥다 보니 부상 당한 자리를 당한 것 같다”고 전했다.

그러면서 “호물로가 경기의 맥을 잡고 결정을 지을 수 있는 키패스의 소유자인데 부상을 당하고 조기에 교체돼 아쉽다”고 덧붙였다.

이날 무승부로 청두는 승점 4(1승1무2패)로 12개 팀 중 10위에 머물렀다. 서 감독은 어려움 속에 얻은 소중한 승점이라고 평가했다. 그는 “선수들이 원정에 와서 최선을 다했다. 리그를 마치고 왔기 때문에 좋은 컨디션은 아니었다”며 “선수들이 정신적으로 가다듬고 힘든 경기에서 소중한 승점 1점을 얻었다고 생각한다”고 전했다. 그러면서 “포기하지 않고 16강에 올라갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

청두는 ACLE 참가가 올 시즌 처음이다. 서 감독은 선수들에게 신뢰를 보냈다. 그는 “처음 ACLE에 와서 상당히 힘들고 버거울 것으로 생각했다”며 “선수들이 자신 있게 경기를 하고 있다고 생각한다. 선수들에게 주눅들지 말고 하라고 했다”고 말했다.

그러면서 “아쉬운 건 순위다. 남은 4경기에서 좀 더 자신감을 가지고 할 것으로 생각한다”고 힘줘 말했다.

