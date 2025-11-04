문체부, 태권도 유네스코 등재 추진 … 4개 대표 기관장과 현안 논의

김대현 문화체육관광부 제2차관이 4일 서울 중구 서울스퀘어 회의실에서 세계태권도연맹 조정원 총재, 국기원 윤웅석 원장, 태권도진흥재단 김중헌 이사장, 대한태권도협회 양진방 회장 등 태권도 4개 대표 기관장을 만나 태권도 유네스코 등재 추진에 대한 논의를 하고 있다. 사진=문체부 제공

문화체육관광부가 태권도의 유네스코 등재를 추진한다.

김대현 문체부 제2차관은 4일 세계태권도연맹 조정원 총재, 국기원 윤웅석 원장, 태권도진흥재단 김중헌 이사장, 대한태권도협회 양진방 회장 등 태권도 4개 대표 기관장을 만났다. 태권도계 주요 현안 사항 등을 논의하고 협력을 다짐했다.

이번 간담회는 태권도의 위상에 걸맞은 지속 가능한 발전을 위한 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진 등 민관의 협력 방안을 논의하기 위해 마련했다.

김 차관은 “태권도는 대한민국이 세계에 자랑할 수 있는 대표적인 문화유산이자 스포츠 외교의 핵심 자산”이라며 “문체부는 유네스코 등재 추진을 비롯해 태권도의 문화적 가치 확산과 국제적 협력 기반 강화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

참석 기관장들은 “태권도 유네스코 등재는 태권도계의 염원인 만큼, 각 기관이 가진 전문성과 역량을 결집해 태권도가 지닌 평화·존중·화합의 가치를 국제사회에 더욱 확산하도록 노력하겠다”고 입을 모았다.

문체부는 이번 간담회를 계기로 태권도 주요 단체를 중심으로 한 민관 협력 체계를 강화하고 태권도의 문화적 가치와 국제적 외연을 넓혀갈 계획이다.

