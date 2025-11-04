프로축구 제주의 재밌는 도전! 신선한 수산물 할인전이 제주월드컵경기장서 열린다

사진=제주SK FC 제공

사진=제주SK FC 제공

‘제주바당 신선한 수산물 슛~! 할인전’이 시즌2이 더 재미있게 돌아왔다.

제주바당 신선한 수산물 슛 할인전 시즌2는 오는 8일부터 9일까지 제주월드컵경기장 광장에서 열린다. 이번 행사는 해양수산부, 제주특별자치도, 서귀포수협이 주최 및 주관하고 제주시수협, 성산포수협, 모슬포수협, 제주어류양식수협, 한림수협이 참여한다. 행사 운영은 제주SK FC(이하 제주SK)가 맡는다.

프로스포츠 구단이 직접 행사 운영사로 나서는 것은 이례적이다. 제주SK는 축구단을 넘어 지역 홍보 플랫폼으로 지역민과 교감하고, 팬들에게 축구장에서 체험적 즐거움을 전달할 뿐 아니라 K리그 재정건전화 제도에 기반하는 구단 경영 효율화와 재정건전성 강화를 위해 대규모 행사 운영 역량을 키워왔다.

특히 지난해 사업자등록상 ‘행사대행업’을 추가하며 신뢰를 얻고 ‘흑한우 브랜드 박람회’, ‘제주사회적기업 페스타’, ‘수산물 할인전’ 등 대규모 지역 행사를 홈 경기 브렌드데이와 통합해 성공리에 운영하며 스포츠 영역에 국한되지 않는 새로운 마케팅 전략으로 화제를 모았다.

올해도 제주의 도전은 계속 이어진다. 지난 9월 ‘2025 제주 흑한우 브랜드 박람회’ 개최에 이어 제주바당 신선한 수산물 슛 할인전 SEASON 2가 또 다시 팬들의 발걸음을 기다린다.

도내 6개 수협 대표 수산물을 최대 30% 할인 판매한다. 여기서 끝이 아니다. 5만원 이상 구입 고객(선착순)에게 8일 FC안양전 홈 경기 입장권을 제공한다. 10만원 이상 구입 고객(추첨 10명)에게는 제주SK 유니폼+머플러 SET를 증정한다. 행사장 운영본부에 방문해 8일 홈경기 입장권 구매를 인증한 팬 6명(하프타임 추첨)에게는 20만원 상당의 수산물 선물 세트를 선물한다. 또한 방문객 전원에게는 제주SK 홈 경기 입장권 6000원 할인권을 증정한다.

제주산 대표 어류 광어·히라스를 내 손으로 잡는 ‘맨손 어류 잡기’와 ‘소라낚시’ 체험도 만끽할 수 있다. (현장에서 잡은 어류 손질 제공) 맨손 어류 잡기는 8일 오후 12시30분, 오후 4시30분(2회), 9일 오후 2시, 5시(2회)에 운영된다. 회당 30명이 참여할 수 있다. 소라낚시는 8일 오후 1시, 오후 4시30분(2회), 9일 오후 12시, 3시(2회)에 회당 50명이 참여할 수 있다.

셰프 강레오가 요리하는 제주 수산물 무료 시식회도 즐길 수 있다. 제주도내 6개 수협 대표 수산물(오징어, 한치, 방어, 히라스, 옥돔, 소라, 갈치, 고등어, 갑오징어, 굴비 등)을 활용한 요리의 향연이 펼쳐진다. 8일 오후 1시30분, 오후 4시(2회), 9일 오후 12시, 오후 2시30분, 오후 5시(3회)에 회당 300인분이 선착순으로 준비된다.

‘느영나영 혼디모영 플리마켓’에서는 없는 것 빼고 다 있는 풍성함과 지역 가수의 버스킹으로 눈과 귀가 즐거운 현장을 만끽할 수 있다. 여기에 슈팅스타, 바다생물 VR체험, 바닷속 만들기 놀이, 바다생물 판박이 붙이기, 에어바운드 등 특별한 체험 프로그램으로 참여의 묘미까지 더했다. 다만, 체험 재료 수급에 따라 프로그램이 변경될 수 있다. 운영 시간이 상이할 수 있다.

제주SK 관계자는 “다양한 기대효과도 예상된다. 지역 수산업계의 직접적인 소득이 증대되고, 제주도민에게는 특별한 먹거리, 볼거리, 즐길거리를 제공한다. 특히 홈 경기 관람객들과의 상호작용으로 다양한 기관 및 단체, 그리고 지역 사회와 더욱 밀착하는 계기가 될 것으로 기대된다. 앞으로도 제주SK는 단지 축구만 잘하는 구단이 아니라 프로스포츠 구단 마케팅의 새로운 패러다임을 선도하고 고객들에게 최상의 만족도를 제공하겠다”라고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]