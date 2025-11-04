'환승연애2' 이나연, 코 재수술 결정…성형 전후 공개

티빙 '환승연애2' 출연자 이나연(29)이 코 수술을 하기로 했다.

지난 3일 유튜브 채널 '일단이나연 NAYEON'에는 '제 비포 코 어떤가요..? 코 복원 상담받고 MBA 면접준비 하는 VLOG. 테토 남자친구 꾸미기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이나연은 "MBA 면접을 준비 중이다. 아직 서류 발표는 안 났는데, 그래도 서류 전형에서 붙고 싶다. 면접까지 가서 제가 얼마나 하고 싶은지 얼굴 보면서 어필하면 좋겠다. 준비된 자가 기회를 잡는다"고 말했다.

이나연은 "곧 코 수술을 한다. 원래 코 수술할 때 두 군데를 갔다"며 코 수술을 앞두고 있다고 밝혔다.

"1번 병원, 2번 병원을 고민하다가 2번 병원에 갔다"며 "이번에 1번 병원에 가서 그냥 원래 코처럼 되돌아가려고 한다. 수술 전 코도 그렇게 괜찮았는지 몰랐다"고 털어놨다.

이나연은 "어찌됐든 앞모습 등을 봤을 때 수술하기 전보단 후가 낫다. 원래 코 수술 전에는 어려 보이는 얼굴이었다. 코 수술 후 이렇게 인상이 많이 바뀔 줄 몰랐다. 그래도 지금이 더 예쁘긴 하다. 코를 다시 복원하면 다시 동글동글할 것이다"고 했다.

아울러 어머니와 함께 병원에 간 이나연은 성형수술 전 모습도 공개했다. 이나연은 "다들 비포가 더 예쁘다고 한다"고 했다.

이나연의 모친은 "수술 전이 너무 예쁘다. 그대로 돌아가야 할 것 같다"고 했다.

"옛날 얼굴이 너무 그립다. 저 사진 보니까 너무 좋다. 그립다"고 덧붙였다.

이나연은 "촬영하면 수술 후 모습이 더 낫다"고 털어놨다. 성형외과 의사는 코 복원이 어렵지 않은 수술이라고 설명했다.

한편 이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송계에 데뷔했으며, 2022년 방영된 '환승연애2'에서 전 남자친구인 아이스하키 선수 남희두(28)와 재결합했다. 2023년 SBS TV '골 때리는 그녀들' 등에서 활약했다.

<뉴시스>

