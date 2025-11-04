에어메이드, 네이버 ‘넾다세일’ 통해 자동세척 가습기 등 할인 판매

​이미지=에어메이드

프리미엄 생활가전 브랜드 ‘에어메이드’는 네이버 쇼핑의 연중 최대 규모 할인 행사인 ‘넾다세일’을 맞아 겨울철 필수가전으로 꼽히는 가습기를 비롯한 다양한 인기 가전 제품을 최대 56% 할인된 가격에 선보인다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 난방기기 사용이 본격화되며 실내 공기가 건조해지는 계절적 특성에 맞춰 건강하고 쾌적한 겨울을 위한 가습기 제품군을 중심으로 진행된다.

눈여겨볼 제품은 지난 10월 초 출시 후 한 달 만에 ‘육퇴템’으로 자리 잡은 ‘THE 위대한 가습기 2.0(AMH-4502)’이다. THE 위대한 가습기 2.0은 자동 세척과 AI 습도 조절 기능을 갖춘 프리미엄 가열식 가습기로 회전식 스테인리스 세척솔이 물때를 효과적으로 제거해 가습기 세척의 부담을 덜어낸 것이 특징이다. 직관적인 UI와 안정적인 증기 분사 설계로 아이가 있는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있다.

또 다른 인기 제품인 복합식 저온가열 방식의 국민가습기 ‘아쿠아마린 9002(AMH-9002)’ 가습기는 세척이 간편한 원통형 구조와 정숙한 분무, 넉넉한 용량으로 가정은 물론 사무실과 어린이집 등 다양한 공간에서 폭넓게 활용되고 있다. 99.9% 살균 가습과 곰팡이·물때 방지를 위한 열풍 건조 기능을 더해 위생과 편의성 모두를 만족시키는 제품이다.

에어메이드는 이번 넾다세일 기간 중 ‘THE 위대한 가습기 2.0’은 최대 37%, 국민가습기 ‘아쿠아마린 9002’는 최대 46% 할인된 가격으로 판매한다.

이와 함께 ▲자동먼지비움 무선 진공청소기 스마트타워 엑스, ▲듀얼히팅 음식물처리기 더브릭스를 비롯해 ▲초음파 가습기, ▲무선 진공청소기, ▲자동걸레세척 물걸레청소기, ▲에어프라이어, ▲진공 블렌더, ▲헤어 드라이기, ▲살균 제습기, ▲무선 선풍기 등 에어메이드의 인기 가전이 이번 넾다세일에 최대 56%까지 할인된 가격으로 판매돼 계절가전은 물론 일상 속 다양한 생활가전까지 폭넓은 수요를 충족할 전망이다.

이 밖에도 넾다세일 기간 동안에는 매일 0시부터 적용 가능한 할인 쿠폰 3종도 제공된다. 구매 금액에 따라 최대 7만원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰이 선착순으로 발급되며, 선착순 쿠폰을 받지 못한 소비자도 에어메이드 브랜드 전용 쿠폰을 통해 최대 1만 원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 기본 1% 네이버페이 적립에 더해 네이버 플러스 멤버십 가입자는 최대 5%의 적립 혜택도 누릴 수 있다.

에어메이드 관계자는 “겨울철 실내 위생과 건강에 대한 관심이 높아지는 시기인 만큼, 넾다세일은 실질적인 할인 혜택과 함께 에어메이드의 프리미엄 가전을 직접 경험할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라며 “가습기를 포함한 다양한 제품들을 보다 합리적인 가격에 만나보시길 바란다”고 전했다.

