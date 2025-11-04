차이커뮤니케이션, 셀럽 소장품 판매형 커머스 콘텐츠로 IP 사업 진출…황보·풍자 MC 낙점

사진=차이커뮤니케이션

차이커뮤니케이션은 자체 IP(지식재산) 기반 콘텐츠 사업에 본격 진출한다고 4일 밝혔다.

이를 통해 기존 광고·마케팅 사업모델과 함께 커머스형 콘텐츠 비즈니스로 영역을 확장한다.

첫번째 커머스형 콘텐츠는 '셀럽이 픽하고 소유한 아이템을 초특가로 구매할 기회를 제공한다'는 독창적인 콘셉트를 담았다. 인기 셀럽의 애정품을 출장마켓 형태로 수거해 연계된 커머스 플랫폼에서 판매하는 방식으로, 기존 PPL광고 수익에만 의존해 컨텐츠를 제작하던 방식에서 벗어나 연계된 커머스 플랫폼에서 셀럽의 소장품들을 싼 가격에 구매할 수 있는 색다른 소비경험을 제공함으로써 매출까지 일으키는 구조로 기획됐다.

콘텐츠는 편당 약 20분 내외의 에피소드 형식으로 구성되며, 메인 MC로는 가수 황보와 방송인 풍자가 나선다. 연출은 인기 유튜브 프로그램 '와썹맨2'를 제작한 양상근 PD와 ‘버스정류장’이 공동 제작해 완성도를 높였다. 이달 초 전용 유튜브 채널을 공식 론칭하며, 매주 정기 업로드된다. 쇼츠 및 릴스용 클립도 별도 제작해 주당 2~3편씩 공개할 예정이다.

차이커뮤니케이션 관계자는 "광고·마케팅 중심의 안정적인 본원 사업을 기반으로, 유튜브 및 방송 콘텐츠 IP와 커머스 사업을 연계하여 수익 성장을 이어가겠다"고 말했다.

ㅎ

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]