MCT 키닥터 김형문 일산 메이린 원장, 멜라닌 기반 재생의학 연구 SCI급 논문 발표

MCT 키닥터로 활동 중인 김형문 일산 메이린 원장이 최근 멜라닌(Melanin)의 세포 재생 메커니즘을 규명한 SCI급 논문을 국제학술지에 게재했다. 이번 논문은 하버드 의대 웰만광의학센터(Wellman Center for Photomedicine)의 석학 Prof. R. Rox Anderson이 강조해온 ‘멜라닌의 광생리학적 역할’과도 맥락을 함께 한다.

김형문 원장은 해당 연구를 통해 멜라닌이 단순한 색소가 아닌, 세포 에너지 회복과 조직 재생을 유도하는 핵심 생체물질임을 밝혀냈다. 특히 멜라닌의 광열(Photothermal) 반응과 ATP 생성 활성화가 피부 세포의 복원력을 극대화한다는 사실을 입증해 학계의 주목을 받고 있다.

이번 연구는 MCT가 지속적으로 추진해온 ‘광생체조절(Photobiomodulation)’ 기반 재생치료 기술의 과학적 근거를 강화하는 계기가 될 전망이다. 김 원장은 “멜라닌의 생리적 기능을 의료적으로 재해석함으로써, 노화 억제와 조직 재생의 새로운 가능성을 제시했다”고 밝혔다.

MCT 측은 이번 논문 발표를 계기로 글로벌 연구기관들과의 공동연구를 확대하고, 임상 적용 범위를 피부재생·면역조절 분야까지 넓힐 계획이다.

