‘SK vs KCC’… 주중 KBL 경기 대상 프로토 승부식 130회차, 게임 마감 임박

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 4일 “오늘 오후 7시에 서울 잠실학생체육관에서 열리는 2025∼2026 남자프로농구(KBL) SK(홈)-KCC(원정)전을 대상으로 한 프로토 승부식 130회차가 발매 마감을 앞두고 있다”고 밝혔다.

이번 프로토 승부식 130회차에서 SK-KCC전을 대상으로 하는 경기는 ▲일반(124번) ▲승5패(125번) ▲핸디캡(126번) ▲언더오버(127번) ▲SUM(128번) 등의 다양한 유형으로 즐길 수 있다.

SK는 올 시즌 잇따른 악재로 어려움을 겪고 있다. 에이스 김선형(KT)의 이적에 이어 주득점원 자밀 워니가 종아리 부상으로 전력에서 이탈했다. 또한 안영준과 오세근의 복귀 시점도 불투명해 전력 공백이 크다. 팀은 개막 이후 4승7패로 리그 8위에 머물러 있다.

벤치 멤버들을 선발로 기용하며 로테이션 폭을 넓히고 있으나, 주전 전력의 누수가 뚜렷해 반등의 실마리를 찾기 쉽지 않은 상황이다. SK는 최근 10경기서 3승7패로 부진이 이어지고 있다.

반면 최근 LG(72-81)와 삼성(77-100) 상대로 패하는 등 개막 후 6승4패로 리그 5위에 위치한 KCC는 허웅과 허훈, 최준용, 송교창 등 탄탄한 주전 라인업을 중심으로 상위권 진입을 목표로 하고 있다.

양 팀 모두 최근 흐름이 완벽하진 않지만, 이번 시즌 첫 맞대결에서는 KCC가 75-67로 승리하며 먼저 웃었다. 객관적인 전력과 최근 맞대결 결과를 고려하면, 이번 경기에서도 KCC가 원정 경기에도 불구하고 근소한 우위를 점할 가능성이 높은 경기다.

한국스포츠레저 관계자는 “새 시즌 개막 이후 SK와 KCC의 두 번째 맞대결이 펼쳐진다”며 ”치열한 주중 대결이 예상되는 이번 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 게임에 많은 농구팬들의 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

한편, 2025-2026 KBL SK(홈)-KCC(원정)경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 130회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

