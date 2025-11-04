SPC그룹, 허진수 부회장·허희수 사장 선임

SPC그룹이 4일 대표이사를 포함한 사장단 인사를 단행하며 경영진 세대교체에 나섰다. 이번 인사는 글로벌 사업 성장과 미래 전략을 주도할 리더십을 강화하고 그룹의 당면 과제인 안전 경영과 혁신, 이해관계자 신뢰 회복을 빠르고 강하게 추진하기 위한 조치다.

허진수 부회장

이번 인사에서 허영인 SPC그룹 회장의 장남 허진수 사장은 부회장으로 승진했다. 허 부회장은 파리크라상의 최고전략책임자(CSO)와 글로벌사업본부장(BU)으로서 파리바게뜨의 해외 사업을 총괄해 왔으며 지난 7월 출범한 ‘SPC 변화와 혁신 추진단’ 의장을 맡고 있다.

허희수 사장

허 회장의 차남 허희수 비알코리아 부사장은 사장으로 승진했다. 허 사장은 비알코리아의 최고비전책임자(CVO)로서 배스킨라빈스·던킨의 브랜드 혁신과 디지털 전환을 이끌어 왔다. 최근에는 미국의 멕시칸 푸드 브랜드 ‘치폴레(Chipotle)’를 국내와 싱가포르 시장에 성공적으로 도입하는 등 신사업 확장에 나섰다.

도세호 사장

도세호 부사장은 사장으로 승진해 ㈜파리크라상 대표이사로 선임됐다. 그는 비알코리아와 SPC㈜ 대표이사를 겸직해 왔으며 그룹 내 대표 협의체인 ‘SPC커미티’ 의장을 맡아 안전과 상생의 문화를 확산시켜 왔다.

경재형 수석부사장

파리크라상 대표를 맡아온 경재형 부사장은 수석부사장으로 승진해 SPC삼립 대표이사로 내정됐다. 김범수 대표와 함께 각자대표 체제로 회사를 이끌며 경영 혁신과 안전 경영 강화를 이어갈 예정이다. 샤니 대표이사에는 지상호 상무가 선임됐다.



SPC그룹 관계자는 “CEO 중심의 책임경영 체계를 강화해 주요 경영 현안과 안전 관련 실행력과 속도를 높일 것”이라며 “새로운 리더십을 통해 사회적 요구에 부응하고 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응해 지속가능한 성장을 추진하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

