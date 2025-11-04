국대 경기를 영화관에서…KBO X CGV, ‘NAVER K-BASEBALL SERIES’

사진=KBO 제공

야구위원회(KBO)와 CGV가 ‘2025 NAVER K-BASEBALL SERIES’ 전 경기를 극장에서 생중계한다.

이번 상영으로 우리나라 야구 대표팀이 오는 8일, 9일 고척스카이돔에서 치르는 체코와의 2경기와 15일, 16일 일본 도쿄돔에서 펼쳐지는 일본과의 2경기를 모두 극장에서 만나볼 수 있다.

대형 스크린과 생생한 사운드를 통해 현장을 찾기 어려운 팬들도 대표팀 경기를 실감 나게 즐길 수 있다. 또 하나의 문화로 자리 잡은 극장 응원을 통해 색다른 분위기를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

상영은 CGV용산아이파크몰, 광주상무, 대구, 대전, 마산 등 전국 주요 극장에서 진행되며, 예매는 체코전 4일 오전 11시, 일본전 11일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 각 상영 지점별 순차적으로 오픈된다.

자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있으며, KBO 공식 소셜 미디어 채널을 통해서도 확인할 수 있다.

한편, KBO와 CGV는 지난 8월 23일 야구의 날을 기념해 대표팀의 선전을 기원하는 「2025 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티」를 진행한 바 있으며, 2025 KBO 정규시즌을 비롯해 올스타전과 포스트시즌 전 경기를 극장에서 생중계하며 야구팬들로부터 큰 호응을 얻은바 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

