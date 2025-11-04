이시영, 이혼 후 둘째 임신 근황…만삭에도 여전한 비주얼

배우 이시영이 임신 중 근황을 전했다.
이시영은 지난 3일 자신의 SNS를 통해 “짐이 조금 많은 날엔 이 가방으로 충분해요”라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.
영상 속 이시영은 하얀 셔츠와 노란색 롱 더플코트를 번갈아 입었다. 그는 만삭의 몸매임에도 슬림한 실루엣과 청순한 미모를 드러내 눈길을 끌었다.
이시영은 최근 자신의 유튜브 채널에서 임신 8개월 차, 체중 4kg 증가 소식을 밝힌 바 있다.
한편 이시영은 2017년 9월 사업가 조승현 씨와 결혼해 4개월 뒤 아들을 낳았다. 그러나 올해 3월 이혼 소식을 전하며 “상호 원만하게 합의해 절차를 진행 중”이라는 소속사 에이스팩토리의 입장이 전해졌다.
이어 지난 7월 이시영은 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다는 사실을 직접 밝혔다.
그는 인스타그램을 통해 “현재 임신 중이다. 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 막상 수정된 배아를 이식받지 않은 채 긴 시간이 흘렀고, 이혼 이야기가 자연스럽게 오가게 됐다. 모든 법적 관계가 정리되어 갈 즈음, 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택해야 하는 시간이 왔다. 폐기 시점을 앞두고 이식받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 가려 한다”고 밝혔다.
전 남편 조승현 씨 역시 “이혼한 상태라 둘째 임신에 반대한 건 맞다. 하지만 둘째가 생겼으니 아빠로서의 책임을 다하려고 한다”며 “이미 첫째가 있으니 자주 교류하며 지냈다. 둘째 출산과 양육에 필요한 부분도 협의해서 각자의 역할에 최선을 다하겠다”고 전했다.
