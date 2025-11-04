백년약방, 트레이더스 ‘K-뷰티대전’ 16개 매장에서 진행

백년약방이 주요 제품군을 이마트 트레이더스 전국 16개 매장에서 진행하는 ‘K-뷰티대전’에 선보인다.

K-뷰티 헤리티지 브랜드 ‘백년약방(Century Recipes)’이 오는 11월 3일부터 12월 28일까지 전국 이마트 트레이더스 16개 매장에서 ‘K-뷰티대전’을 진행한다.

이번 행사는 총 4회차에 걸쳐 진행되며, ▲1회차(11월 3일~11월 16일)는 하남∙송림∙안성∙마곡점, ▲2회차(11월 17일~11월 30일)는 비산∙서면∙천안∙양산점, ▲3회차(12월 1일~12월 14일)는 군포∙킨텍스∙구성∙김포점, ▲4회차(12월 15일~12월 28일)는 안산∙고양∙위례∙월계점에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

이번 ‘K-뷰티대전’은 백년약방의 프리미엄 스킨케어 라인을 직접 체험하고, 한정 혜택으로 만나볼 수 있는 특별한 기회다. 이번 ‘K-뷰티대전’에서는 브랜드의 대표 제품인 녹유 크림, 녹유 앰플, 자운 클렌저, 코힐밤 등이 판매된다. 피부 본연의 건강한 균형을 되찾는 백년약방의 핵심 제품들을 한자리에서 경험할 수 있다.

▲녹유 크림은 청정 사슴오일 ‘녹유’를 함유해 피부에 깊은 영양과 보습을 전달하며, 매끄럽고 윤기 있는 피부결을 완성하는 고보습 안티에이징 크림이다.

▲녹유 앰플은 피부 속까지 밀도 있게 채워주는 집중 영양 케어 제품으로, 크림과 함께 사용 시 시너지 효과를 극대화한다.

▲자운 클렌저는 전통 자운고 성분을 현대 기술로 구현해 세안 후에도 당김 없이 촉촉함을 유지하며, 민감한 피부를 빠르게 진정시킨다.

▲코힐밤은 코막힘 완화와 피부 진정을 동시에 돕는 멀티밤으로, 피부 저자극 테스트를 완료해 남녀노소 누구나 사용할 수 있는 생활 필수템으로 자리 잡았다.

백년약방 관계자는 “이번 트레이더스 로드쇼는 백년약방의 핵심 스킨케어 라인을 직접 체험하고 구매할 수 있도록 마련한 자리”라며, “전통 원료의 진정성과 현대 감각의 처방이 만난 백년약방만의 균형 잡힌 뷰티 솔루션을 경험해보시길 바란다”고 전했다.

백년약방은 ‘피부를 위한 백년의 처방’이라는 철학 아래, 1910년 전통 한약방의 지혜를 현대 과학으로 계승해 글로벌 시장에서 K-헤리티지 뷰티 브랜드로 성장하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

