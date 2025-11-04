'환승연애' 정혜임 결혼…5세연하 신랑 공개

'환승연애' 출신 정혜임(32)이 결혼한다.

정혜임은 3일 인스타그램에 프러포즈 받은 사진을 공개했다. 예비신랑에게 반지와 꽃다발을 받고 행복해 하는 모습이다. 신랑은 5세 연하로, 약 1년간 교제 끝에 부부 연을 맺게 됐다. "저 결혼한다"며 "꽃반지를 만들어주던 민준이는 나한테 진짜 반지를 끼워줬다. 민준이 생일 만큼은 누구보다 더 행복하게 만들어주고 싶었는데, 또 내가 더 많이 행복해져 버렸다"고 썼다.

"'생일에도 내가 더 행복하면 어쩌냐'는 말에 내가 행복한 게 자신의 행복이라고 말해주는 사람. 나한테 결혼은 먼 이야기 같았는데 민준이는 늘 순수한 마음들로 날 놀라게 한다. 맨바닥에 앉아있으면 옷 접어 바닥에 깔아주는 다정하고 세심한 민준이. 민준이한테 받는 이 큰 사랑을 평생 곁에서 돌려주고 싶다. 우리 행복하게 잘 살자."

정혜임은 2021년 티빙 '환승연애' 시즌1으로 얼굴을 알렸다. 올해 스핀오프 '환승연애, 또 다른 시작'에 출연했다.

