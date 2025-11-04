[SW시선] 세계유산 종묘 앞 142ｍ 초고층 빌딩?…국민 문화적 감수성 고려해야

종묘 정전 전경. 사진=국가유신청

영국 ‘리버풀 해양 무역 도시’는 18~19세기 세계 주요 무역 항만으로서의 가치를 인정받아 2004년 유네스코 세계유산으로 등재됐다. 그러나 2010년대부터 대규모 재개발 및 초고층 빌딩·축구장 건설 등이 진행되자 2021년 세계유산 지위가 박탈됐다. 한때 세계 무역 중심지였던 만큼 근대식 건물과 부두가 잘 보존돼 있었지만 무리한 재개발로 인해 기존 경관이 무너질 수 있다는 이유였다.

2007년 오만의 ‘아라비아 오릭스 영양 보호구역’은 정부가 보호 지역을 90%나 줄이면서 밀렵과 생태 서식지를 파괴해 세계유산에서 퇴출됐다. 독일 ‘드레스덴 엘베 계곡’은 엘베강을 가로지르는 4차선 다리를 지었다가 세계유산 지위를 잃었다. 이들 사례는 개발을 위해 세계유산 타이틀을 스스로 포기한 사례로 남았다. 세계유산 박탈은 드물지만 대규모 개발 또는 관리 실패로 인해 유산의 본질적 가치가 훼손된 경우 유네스코는 가차 없이 축출한다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당이다. 단순한 건축물로서의 아름다움뿐 아니라 조선 왕조의 정치·철학·의례 문화가 응축된 상징적 유산으로 평가돼 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전과 함께 한국의 첫 세계유산에 올랐다.

그런데 종묘를 내려다보는 자리에 초고층 건물이 들어설 수 있도록 서울시가 허용하겠다고 밝혀 논란이 불거졌다. 지난달 말 종묘 맞은편 재개발 사업지인 세운4구역에 최고 높이 142m(38층) 고층 빌딩 조성을 허용하는 방안을 고시했다. 세운 4구역은 2009년부터 문화유산위원회 심의를 거쳐 최고높이 71.9m 기준을 설정·유지해 왔지만 이번 고시로 인해 건물 최고 높이가 두 배 가까이 높아졌다.

숲으로 둘러싸인 종묘는 자연과 조화를 이루는 엄숙한 숲과 연못 등 주변 환경이 원형대로 잘 보존돼 그동안 주변 개발 등을 제한해 왔다. 주변의 자연 경관과 건축물의 조화를 유지해야 종묘의 역사적 진정성을 인정받기 때문이다.

실제로 유네스코는 종묘가 세계유산으로 등재될 당시 ‘세계유산구역 내 경관에 악영향을 미칠 수 있는 인근 지역에서의 고층 건물 인허가는 없음을 보장할 것’을 명시했다. 또 올해 4월 세운지구 계획안에 대해 세계유산영향평가를 실시하라고 권고하기도 했다. 서울시가 고시한 대로 최고높이 142m의 건물이 들어서면 세계유산 지위가 흔들릴 수 있다고 우려하는 이유다.

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 외국인 관광객이 급증하고 있는 요즘이다. 서울 도심의 고궁과 전통 공간이 작품의 배경으로 활용되면서 한국의 전통문화와 현대 대중문화가 결합된 이미지가 주목받고 있다.

만약 종묘 앞 초고층 빌딩이 현실화된다면 종묘의 엄숙하고 고즈넉한 경관이 왜곡될 우려가 크다. 외국인 관광객은 한국 전통의 깊은 역사와 문화를 경험하기 위해 종묘를 방문하는데 초고층 빌딩이 눈앞에 들어서면 그 역사적 분위기와 조선 왕실의 상징성이 크게 훼손될 것이다. 이는 세계문화유산으로서의 명성뿐 아니라 한국의 문화적 자긍심에도 부정적 영향을 미칠 수 있다.

국가유산청은 즉각 반발했으나 서울시와 입장 차가 커 사태는 장기화할 것으로 보인다. 문화유산에 중대한 영향을 미치는 사안은 국민 의견을 충분히 수렴하는 것이 필수다. 우리의 문화유산은 일부 이해 당사자가 아니라 후손 모두가 경외심을 가지고 지켜야 할 공공의 역사 공간이라는 인식이 이미 사회에 자리 잡았다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 종묘에서 사적인 차담회를 가졌다는 사실이 알려지면서 국민적 지탄을 받은 이유다. 국민의 문화적 감수성과 동떨어진 결정을 한다면 그 어떤 행정적 명분도 사회적 신뢰를 얻을 수 없다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

