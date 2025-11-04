‘1순위’ 누가 움켜쥘까… KBL 신인선수 드래프트 순위 추첨식, 7일 개최

사진=KBL 제공

한국 농구 미래를 책임질 새싹들의 시간이 찾아온다. 한국농구연맹(KBL)은 7일 오후 2시 KBL센터에서 2025 KBL 신인선수 드래프트 순위 추첨 행사를 개최한다.

이번 순위 추첨 행사는 1~4순위를 추첨하는 1차 추첨과 5~8순위를 추첨하는 2차 추첨을 나눠 진행한다. 지난 시즌 플레이오프(PO) 우승팀인 LG와 준우승팀인 SK는 각각 10순위와 9순위에 자동 배정된다.

1차 추첨에는 지난 시즌 6강 PO에 진출하지 못한 DB와 소노, KCC, 삼성이 각 20%, 6강 PO서 탈락한 한국가스공사와 정관장이 각 7%, 4강 PO에서 탈락한 현대모비스와 KT는 각 3%의 추첨볼을 배정받아 1~4순위를 결정한다.

이어 1~4순위에 배정받지 못한 4개 팀을 대상으로 2차 추첨을 진행한다. 이때 확률은 지난 정규리그 순위의 역순으로 각각 40%, 30%, 20%, 10%를 부여한다.

한편‘2025 KBL 신인선수 드래프트 순위 추첨 행사는 온라인동영상서비스(OTT) TVING에서 생중계된다. 이날 정해진 지명 순위에 따른 선수 지명 행사는 오는 14일 오후 3시 잠실학생체육관에서 진행될 예정이다.

지명 행사는 tvN SPORTS와 TVING에서 생중계된다. 이에 앞서 진행되는 트라이아웃은 TVING에서 오전 9시부터 시청 가능하다.

