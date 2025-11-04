더이뻐의원, 온다리프팅 도입… “리프팅 만족도 강화”

신사 더이뻐의원은 얼굴 윤곽과 탄력 개선을 위한 온다리프팅을 새롭게 도입했다고 밝혔다.

김한길 더이뻐의원 대표원장에 따르면 이번 도입으로 더이뻐의원은 기존에 운영 중인 볼뉴머, 이브타이탄(EMS 기반 근육 자극 리프팅) 등과 함께 다양한 리프팅 옵션을 조합, 내원 환자별 피부 상태와 목표에 맞춘 맞춤형 리프팅 설계에 집중한다.

온다리프팅은 마이크로웨이브(극초단파) 에너지를 피부 속으로 전달해 콜라겐 리모델링과 타이트닝을 유도하는 비침습 시술이다. 특히 이중턱·볼 처짐·턱선 흐림 등 윤곽 고민 부위에 열에너지를 균일하게 가해 전체적인 라인 정돈을 돕는다.

특히 시술 부위·피부 두께·지방 분포 등을 고려해 3mm·7mm 핸드피스를 선택 적용하면, 얼굴 중심부처럼 섬세한 부위부터 탄력 저하가 두드러진 부위까지 폭넓게 대응할 수 있다.

김한길 대표원장은 “리프팅 효과는 에너지의 종류(HIFU·RF·극초단파·EMS), 타깃 층(진피·지방·근육), 시술 깊이와 샷 디자인을 어떻게 조합하느냐에 따라 달라진다”며 “온다리프팅 도입으로 볼뉴머(부위별 볼륨·윤곽 보정에 활용)와 이브타이탄(근육층까지 자극하는 EMS 리프팅)과의 병행 전략을 더 세밀하게 설계할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

이어 “누구나 비슷한 시술을 받더라도 피부 반응과 목표는 다르다”며 “장비 라인업의 폭과 맞춤 설계의 정밀도를 바탕으로, 자연스러운 윤곽 개선과 탄력 회복을 추구하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

