아크 레이더스, 스팀 글로벌 매출·인기 게임 ‘1위’ 등극

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’가 전 세계에서 높은 관심을 받으며 스팀 글로벌 매출 및 인기 게임 1위를 달성했다고 4일 밝혔다.

지난달 30일 전 플랫폼(스팀·에픽 게임즈 스토어·엑스박스 시리즈 X|S 스토어·플레이스테이션 스토어)에 글로벌 정식 출시된 아크 레이더스는 출시 직후 스팀 최고 동시 접속자 수 35만4836명, 글로벌 매출 및 최고 인기 게임 모두 1위, 스팀 최다 플레이 게임 4위를 기록했다. 또한 한국과 일본, 대만, 태국에서도 스팀 판매 순위 1위를 거두면서 아시아권에서도 뛰어난 성과를 달성했다.

더불어 스팀 이용자 평가 4만3000여 개 중에서 89%가 긍정적인 의견을 남기며 ‘매우 긍정적’ 등급을 유지 중이며, 뛰어난 그래픽과 몰입감, 사운드 디자인, 높은 완성도 등에 대해 호평을 받고 있다. 해외 인터넷 방송 플랫폼 트위치에서는 최고 동시 시청자수 37만2816명을 기록하며 전체 카테고리 1위에 올랐고, 동시간대 유튜브에서도 최고 동시 시청자 6만명을 돌파하는 등 글로벌 이용자들의 높은 관심을 바탕으로 장기 흥행 가능성을 보여줬다. 국내에서는 양대 스트리밍 플랫폼인 SOOP과 치지직에서 모두 2만명 이상의 시청자 수를 기록했다.

이와 함께 개발사인 엠바크 스튜디오는 향후 업데이트 계획을 담은 2025년 로드맵을 공개했다. 신규 맵 ‘스텔라 몬티스’와 2종의 새로운 아크 ‘매트리아크’와 ‘슈레더’, 눈보라와 화염이 추가된 자연 환경, ‘레이더 덱’ 등을 추후 공개하며, 신규 퀘스트와 코스메틱, 편의성 개선 등 각종 업데이트도 순차적으로 선보일 예정이다.

알렉산더 그룬달 엠바크 아크 레이더스 총괄 프로듀서는 “아크 레이더스 글로벌 정식 출시 이후 한국을 비롯해 전 세계 이용자들의 뜨거운 호응에 감사드리며, 지속적으로 확장해나갈 ‘아크 레이더스’의 세계에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

아크 레이더스는 폐허가 된 미래 지구, 일명 러스트 벨트를 배경으로 생존자 레이더가 되어 자원을 확보하고 생존을 모색하는 PvPvE 기반 익스트랙션 어드벤처 게임이다. 이용자는 지상에서 기계 생명체 아크와 맞서 싸우거나 다른 이용자와 협력·경쟁하며 탐험을 이어가게 된다.

