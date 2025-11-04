‘♥김병우 감독’ 함은정, 웨딩드레스 자태 공개…순백의 여신美 ‘예비 신부 미소’

사진= 함은정 SNS

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 결혼을 앞두고 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다.

함은정은 4일 자신의 SNS에 꽃다발 이모티콘과 함께 웨딩 화보 사진 여러 장을 올리며 예비 신부의 설렘을 전했다.

공개된 사진 속 함은정은 어깨 라인을 드러낸 드레스와 풍성한 튜브톱 드레스를 번갈아 입고 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 흰색 꽃다발을 들고 눈을 감은 채 미소 짓는 모습에서는 새 신부의 행복한 마음이 고스란히 묻어났다.

또 다른 사진에서는 정장 차림의 남성이 함은정의 손가락에 반지를 끼워주는 장면이 담겨, 결혼을 앞둔 두 사람의 설렘을 더했다.

함은정은 지난달 16일 영화감독 김병우와의 결혼 소식을 전하며, 오는 30일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 그는 당시 “평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니, 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다”며 “제 일을 누구보다 이해하고 존중해주며, 힘들 때 곁을 묵묵히 지켜준 분과 새로운 출발을 함께하기로 했다”고 전했다.

김병우 감독은 영화 ‘더 테러 라이브’(2013), ‘PMC: 더 벙커’(2018) 등을 연출했으며, 오는 12월 넷플릭스 영화 ‘대홍수’ 공개를 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

