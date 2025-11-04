니케, 내년 3월 제2회 오케스트라 콘서트 개최…티켓 판매 시작

니케 오케스트라 콘서트 이미지. 레벨 인피니트 제공

레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 승리로 향하는 소녀들의 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’의 제2회 오케스트라 콘서트 ‘니케 오케스트라 콘서트: 언브레이커블 메모리즈(NIKKE ORCHESTRAL CONCERT: Unbreakable Memories)’ 티켓 판매를 시작한다고 4일 밝혔다.

이번 제2회 오케스트라 콘서트는 내년 3월28∼29일 양일간 광운대학교 동해문화예술관에서 열리며, 첫날 오후 7시, 둘째 날 오후 2시와 6시 총 3회차로 진행된다. 티켓 판매는 오늘 오후 8시부터 시작되며, 각 공연 시작 전날 오전 11시까지 구매할 수 있다.

제2회 오케스트라 콘서트 테마는 언브레이커블 메모리즈다. 음악을 통해 지휘관에게 잊을 수 없는 추억을 다시금 전달할 계획이다.

지난 2월 열린 제1회 콘서트가 4400석 전석 매진을 기록하며 뜨거운 호응을 얻은 데 이어, 이번 공연은 연주 곡수·무대 연출 모두 스케일이 업그레이드돼 총 30곡을 2부 구성으로, 약 2시간10분 동안 선보일 예정이다.

또한 보컬 구성을 기존 1명에서 2명으로 늘리며 전반적으로 더욱 완성도 높은 무대를 선보인다. 지난 공연에 참여했던 싱어송라이터 ‘Pernelle.’은 ‘The Clarion Call’과 ‘In Neverland’를 통해 선보인 서정적인 음색으로 다시 무대에 올라 팬들과 재회한다. 여기에 ‘Unbreakable Sphere’로 잘 알려진 올라운드 보컬리스트 ‘Sunnie’가 새롭게 합류해 첫 협업 무대를 선보이며, 보컬 구성에 한층 풍성함을 더할 예정이다.

음악 감독, 어레인지 및 지휘는 지난 1회에 이어 타카키 히로시 감독이 다시 맡아 섬세한 음악 연출로 관객들의 심금을 울릴 예정이다. 여기에 지난 1회와 마찬가지로, 니케의 주종현 사운드 디렉터가 참여해 원작 음악의 감성을 한층 깊이 있게 재현한다.

타카키 히로시 감독은 강렬한 음악성과 독창적인 멜로디로 주목받는 작곡가로, 극음악, 대중가요, 오케스트라 등 다양한 분야에서 활약해왔으며, 제1회 니케 오케스트라 콘서트의 요코하마와 서울 공연에서도 탁월한 무대를 선보이며 큰 호평을 받은 바 있다.

스타크래프트2 맵 제작자라는 이색적인 경력을 가진 주종현 사운드 디렉터는 EZ2 시리즈, ‘DJMAX’, SEGA 사의 ‘Chunithm’ 등 리듬 게임에서 활약했으며, 시프트업에 합류한 후 니케의 BGM과 명곡을 탄생시키고 있다.

이번 공연에서는 게임 속 버전별 주제곡, 스토리 이벤트 BGM, 캐릭터 송 등 다양한 명곡이 웅장한 오케스트라 사운드로 새롭게 재구성되며, 첫 공연의 뜨거운 호응에 힘입어 이번 무대에서는 더욱 풍성한 편곡과 무대 연출이 마련된다.

스토리 이벤트 수록곡 ‘Set Sail’, ‘Rising Higher’를 비롯해 주년 이벤트 테마곡 ‘THE RED HOOD’, ‘The Clarion Call’, ‘Unbreakable Sphere’ 등 다채로운 명곡들이 연주될 예정이다.

좌석은 S석과 A석, 휠체어석 등으로 구성되며, 예매 시 선택형 특전 티켓을 통해 홀로그램 아크릴 색지 부착 여부를 선택할 수 있다. 부착 티켓은 2만2000원이 추가된다.

공연 현장에서는 음악회 한정 굿즈가 판매될 예정이며, 티켓 구매자 전원에게 풍성한 특전이 증정된다. 세부 정보는 콘서트 공식 사이트와 공식 X를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

