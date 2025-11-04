김선영 앵커, 故 백성문 떠나보내며 마지막 인사…“최고의 남편, 가슴에 묻겠다”[전문]

사진= 김선영 SNS

YTN 김선영 앵커가 남편인 故 백성문 변호사를 향한 마지막 인사를 전하며, 팬과 동료들에게 감사의 마음을 전했다.

김선영 앵커는 4일 고인의 SNS 계정에 ‘삼가 감사 인사 올립니다’라는 글을 올리며, “故 백성문 변호사 상에 따뜻한 위로와 격려를 보내주신 것에 대해 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다. 이어 그는 “많은 분의 따뜻한 위로 덕분에 고인을 떠나보낸 황망한 마음의 큰 위로가 됐다”고 전했다.

그는 남편이 세상을 떠난 날을 떠올리며 “내 남편은 10월의 마지막 날, 너무나 사랑했던 프로야구팀 LG가 우승한 날 숨을 거뒀다. 그리고 가을 하늘이 유난히 높고 푸르른 날, 용인공원 한켠 햇살이 따뜻하게 내리쬐는 곳에서 영면에 들었다”고 회상했다.

또한 고인의 묘역번호를 공개하며 “남편은 생전, 내게 친한 이들이 쉽게 드나들 수 있는 가까운 곳에 머물고 싶다고 했다. 그의 바람대로 이따금 들러 고인을 추억해 주시면 감사하겠다”고 당부했다.

김 앵커는 고인을 추억하며 “내게는 최고의 남편이었고 많은 분께 사랑받는 방송 패널이자 멋진 변호사였다”고 적고, 이어 “故 백성문을 수식하는 수많은 말은 이제 그의 환한 미소와 함께 그를 추억하는 분들의 가슴속에 묻겠다”고 덧붙였다.

끝으로 그는 “남편의 짧은 인생과 병마로 인한 고통의 기간은 너무나 애통하지만, 훌륭한 발자취를 남기고 가족들과 동료, 친구들의 극진한 사랑을 받으며 떠나 천국에서 행복하게 지낼 거라 믿는다”며 감사의 마음을 전했다.

故 백성문 변호사는 10월 31일 오전 52세를 일기로 세상을 떠났다. 사인은 부비동암으로, 1여년간 수술과 항암, 방사선 치료를 받으며 병마와 싸운 것으로 알려졌다. 고인은 고려대 법대 출신으로 2007년 사법시험에 합격한 뒤 형사 전문 변호사로 활동했으며, MBN ‘뉴스파이터’, JTBC ‘사건반장’, YTN·연합뉴스TV 등에서 고정 패널로 활약했다.

이하 김선영 앵커의 글 전문 <<삼가 감사인사 올립니다>> 故 백성문 변호사 상에 따뜻한 위로와 격려를 보내주신 것에 대해 깊은 감사를 드립니다. 많은 분들의 따뜻한 위로 덕분에 고인을 떠나보낸 황망한 마음의 큰 위로가 됐습니다. 제 남편은 10월의 마지막 날, 너무나 사랑했던 프로야구 팀 LG가 우승한 날 숨을 거두었습니다. 그리고 가을 하늘이 유난히 높고 푸르른 날, 용인공원 한 켠 햇살이 따뜻하게 내리쬐는 곳에서 영면에 들었습니다. (묘역번호: 천명4-0057 18위) 남편은 생전, 제게 친한 이들이 쉽게 드나들 수 있는 가까운 곳에 머물고 싶다고 했습니다. 그의 바람대로 이따금씩 들러 고인을 추억해주시면 감사하겠습니다. 제게는 최고의 남편이었고 많은 분들에게 사랑 받는 방송 패널이자 멋진 변호사였습니다. 故 백성문을 수식하는 수많은 말들은 이제 그의 환한 미소와 함께 그를 추억하는 분들의 가슴속에 묻겠습니다. 남편의 짧은 인생과 병마로 인한 고통의 기간은 너무나 애통하지만, 훌륭한 발자취를 남기고 가족들과 동료, 친구들의 극진한 사랑을 받으며 떠나 천국에서 행복하게 지낼 거라 믿습니다. 다시 한번 귀한 발걸음을 해주시고 고인을 추모해주신 분들께 감사드립니다. 배우자 김선영 배상

