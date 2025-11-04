넥써쓰, 3분기 영업익 3억원…로한2 글로벌 순항

넥써쓰 CI. 넥써쓰 제공

넥써쓰(NEXUS)가 3분기에도 흑자 기조를 이어간 가운데 블록체인 게임과 인공지능(AI) 사업을 확장한다.

넥써쓰는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 연결 재무제표 기준, 3분기 매출액 약 92억원, 영업이익 약 3억원, 당기순손실 약 1억5000만원을 기록했다고 4일 밝혔다.

넥써쓰는 지난 9월30일 출시한 블록체인 MMORPG 로한2 글로벌의 서비스를 순조롭게 이어가고 있다. 로한2 글로벌은 20년 넘게 이어온 로한 IP에 블록체인 기술과 유저 친화적 토크노믹스를 결합한 타이틀이다. 출시 이후 최고 동시접속자 수가 5만5000명을 돌파했고, 지속적인 서버 증설 등 장기 서비스 기반을 공고히 다지고 있다.

크로쓰 플랫폼은 생태계 확장을 통해 지난달 기준 ▲온체인 트랜잭션 약 80만건 ▲DEX 거래량 약 2만건 ▲월간 활성 지갑수(MAW) 누적 약 80만건을 기록했다.

또한 텍스트 프롬프트만으로 게임 제작이 가능한 AI 기반 버스에잇(Verse8)과 독점 파트너십을 맺고, 버스에잇 마켓을 공식 오픈한다. 마켓은 블록체인 게임 개발 도구 크로쓰 램프 콘솔과 연동돼 자체 게임토큰(Gametoken)·NFT 경제를 통합할 수 있는 것이 특징이다. 버스에잇은 지난 8월 베타서비스를 시작해 10월 기준 월간 활성 사용자(MAU)가 300만명을 돌파했다.

아울러 블록체인 네이티브 기업으로서 정체성을 강화하기 위해 최근 30억원(약 200만 달러) 규모의 비트코인을 매입했고, 추가로 30억원 규모의 비트코인 매입을 이사회에서 승인했다. 넥써쓰는 비트코인(BTC)과 스테이블코인을 50대 50 비율로 운용, 성장과 안정을 위한 트레저리 정책을 유지하고 있다.

넥써쓰는 오는 11일 블록체인 리듬게임 SHOUT!를 출시하고, 지속적으로 다양한 장르의 게임을 선보일 계획이다. 이달 13일부터 열리는 지스타 2025에도 참가, B2B 부스를 마련해 중국·두바이 등 국내외 파트너들과 협력 방안을 논의할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

