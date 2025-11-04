장원영, 회식현장 CF급 포즈…하이볼과 민소매까지 완벽 소화[스타★샷]

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 회식 자리에서도 ‘광고 요정’다운 면모를 과시했다.
2일 장원영은 자신의 SNS 스토리에 “그거 잘됐다, 회식에도 하이볼”이라는 문구와 함께 자신이 모델로 활동 중인 하이볼 브랜드 계정을 태그했다. 공개된 사진 속 장원영은 회식 자리에서 손에 하이볼 잔을 들고 여유로운 포즈를 취하고 있어 시선을 사로잡는다. 화사한 조명 아래에서도 장원영 특유의 청초한 비주얼과 미소가 돋보인다.
특히 장원영이 착용한 민소매 슬리브리스 톱 역시 자신이 모델로 활동 중인 패션 브랜드 제품으로 알려졌다. 자연스러운 회식 자리에서도 브랜드 홍보를 놓치지 않는 모습에 팬들은 감탄을 금치 못했다.
누리꾼들은 “회식 자리마저 화보로 만든다”, “브랜드 홍보 천재” 등 다양한 반응을 보였다.
한편, 아이브는 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트 ‘SHOW WHAT I AM’을 개최했다. 3일간 약 2만 8,200명의 관객을 동원하며 강력한 티켓 파워를 입증했다. 서울 공연을 시작으로 아이브는 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 전 세계 주요 도시를 도는 글로벌 투어를 이어갈 예정이다. 팬들은 “이제 월드 투어까지 완벽하다”며 열렬한 성원을 보내고 있다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]