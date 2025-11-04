메이딘 에스, ‘한일 드림 플레이어즈 게임’ 출격…응원 열기 더한다

그룹 메이딘(MADEIN)의 유닛 메이딘 에스(MADEIN S)가 ‘한일 DPG 2025’에 출격한다.

소속사 143엔터테인먼트에 따르면 메이딘 에스는 오는 30일 일본 에스콘 필드 홋카이도에서 개최되는 ‘한일 드림 플레이어즈 게임 2025(KOREA JAPAN Dream Players Game 2025)’(이하 ‘한일 DPG 2025’)에 참석해 자리를 빛낸다.

‘한일 DPG 2025’는 한국과 일본의 프로야구 레전드 선수들이 진검승부를 겨루는 스페셜 매치로, 김태균, 손승락, 이대호, 이범호, 이진영, 정근우, 정재훈 등 역대급 라인업이 출전을 알리며 뜨거운 관심을 모은 바 있다.

이날 메이딘 에스는 그라운드 위 화려한 퍼포먼스를 선보이며 객석에 뜨거운 에너지를 전할 전망이다. 앞서 한층 성숙해진 감성이 돋보인 ‘MADE in BLUE(메이드 인 블루)’를 통해 감각적인 매력을 발산했던 만큼, 이들이 어떤 모습으로 현장의 응원 열기를 더할지 궁금증이 모이고 있다.

지난 8월 메이딘의 첫 번째 유닛으로 데뷔한 메이딘 에스는 기존과는 다른 새로운 콘셉트에 도전하며 더욱 확장된 세계관을 펼쳐내는데 성공했다. 이들은 업그레이드된 역량과 짙은 음악적 색깔을 바탕으로 K팝 팬들에게 강렬하게 눈도장 찍으며 눈부신 도약을 이뤄냈다.

특히 메이딘 에스는 ‘간사이 컬렉션 2025 A/W’에 이어 ‘한일 DPG 2025’까지 초청되며 남다른 존재감을 드러내고 있다. 이처럼 다양한 글로벌 무대에 오르며 팬심을 사로잡고 있는 이들이 앞으로 어떤 활약을 써 내려갈지 이목이 집중된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

