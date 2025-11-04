'한-아세안 문화혁신 포럼' 8일 싱가포르 개최

2025 한-아세안 문화혁신 포럼 포스터

문화체육관광부는 한국국제문화교류진흥원과 함께 지난 1일 베트남에서 2025 한-아세안 음악 콘서트를 개최한 데 이어 오는 8일 싱가포르에서 2025 한-아세안 문화혁신 포럼을 연다고 4일 밝혔다.

한국과 아세안의 문화교류 기반을 강화하고 상호 이해와 협력을 확대하기 위해 미래 혁신 문화교류 지원사업의 일환으로 열리는 이번 포럼은 싱가포르 국립미술관에서 열린다. 2020년 시작해 올해로 6회째를 맞이했다. 한-아세안 11개국의 문화예술인과 문화산업 관계자가 한 자리에 모여 문화를 통한 다양한 혁신과 협력 방안을 논의하는 자리다.

먼저 이교구 서울대학교 융합과학기술대학원 교수(슈퍼톤 공동창업자)가 ‘포용적 인공지능: 문화 지속 가능성을 위하여’를 주제로 기조연설을 한다. 이어 첫 번째 분과에서는 인공지능(AI) 시대 문화 다양성의 실천을 주제로 급변하는 기술환경 속에서 문화 다양성을 반영한 실천 사례를 공유한다.

두 번째 분과에서는 인공지능 시대 창조산업의 이동성을 주제로 인공지능 기술이 창조산업 전반에 가져온 변화와 산업계의 다양한 기술 수용 방식에 대해 이야기를 나눈다. 세 번째 분과에서는 인공지능 시대의 문화 이해력(리터러시)을 주제로 인공지능 이해력 교육을 통한 문화 창작자 역량 강화와 협력 기반 조성 방안을 논의한다. 아세안 재단과 협력한 네 번째 분과에서는 인공지능과 문화유산의 미래를 주제로 인공지능 기술이 유무형 문화유산 보존에 기여한 사례를 공유하며 미래 한-아세안 협력 가능성을 논의한다.

각 분과에서는 한국전통문화대학교, 아세안 재단, 아세안 사무국, 싱가포르 국립미술관 등 한-아세안 주요 기관의 전문가와 문화예술 관계자가 참여해 기술 변화 속에서도 문화 다양성과 포용성을 지키기 위한 실질적 협력 방안을 모색한다. 포럼이 끝나면 진흥원과 아세안 재단은 한-아세안 간 문화협력을 강화하고 상호 간 지속적인 교류를 이어가기 위한 업무협약을 체결한다.

윤양수 문체부 국제문화홍보정책실장은 “인공지능(AI) 기술의 발전은 문화예술과 산업의 창의성을 확장하는 새로운 기회”라며 “이번 포럼을 통해 한-아세안이 인공지능 시대의 포용적 문화 생태계를 함께 만들어가기를 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

