KOVO, 2025~2026 신인선수 오리엔테이션 개최

사진=KOVO 제공

사진=KOVO 제공

사진=KOVO 제공

한국배구연맹은 지난 3일 서울시 마포구 누리꿈스퀘어에서 2025~2026 KOVO 신인선수 오리엔테이션을 실시했다.

남자부 18명, 여자부 21명으로 총 39명의 선수들이 참가한 이번 오리엔테이션에서는 ▲도핑방지교육 ▲부정행위(폭력·승부조작 등) 방지교육 ▲미디어 대응 교육 등 프로선수로서 반드시 숙지해야 할 기본 소양과 윤리의식을 강화하는 다양한 프로그램이 진행됐다.

도핑방지교육에서는 한국도핑방지위원회(KADA) 관계자가 참석해 약물 사용에 대한 경각심과 책임의 중요성을 강조했다. 부정행위 방지교육에서는 프로선수로서 가져야 할 윤리의식을 위한 교육이 이루어졌다. 또한 미디어 교육을 통해 선수들이 인터뷰 및 SNS 활용 시 유의해야 할 점 등을 배우며 프로선수로서의 이미지 관리 역량을 높였다.

이우진(삼성화재)은 교육을 마친 후 “프로선수로서 알아야 할 내용을 친절하게 알려주셔서 좋았다. 이런 교육 프로그램이 꾸준하게 있었으면 하는 바람이다. 프로선수로서 책임감을 갖고 생활하겠다”고 소감을 전했다.

KOVO 관계자는 “신인선수들이 이번 오리엔테이션을 통해 프로선수로서의 책임감과 자긍심을 가질 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 연맹은 선수들이 건강하고 공정한 환경 속에서 성장할 수 있도록 다양한 교육과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 이번 오리엔테이션을 마친 신인선수들은 각 구단에 합류해 본격적인 프로 무대 적응 훈련에 돌입할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]