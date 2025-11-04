‘이 조합 실화?’ 카리나·류진·한수아, 장난기 가득 일상 사진 공개

사진= 한수아 SNS

배우 한수아가 걸그룹 ITZY(있지) 멤버 류진, 에스파 멤버 카리나와의 친분을 SNS를 통해 공개했다.

한수아는 2일 자신의 SNS에 “투게더!”라는 짤막한 글과 함께 일상 사진을 게재하며 팬들과 소통했다. 이번 게시물을 통해 세 사람의 친밀한 우정이 드러났다.

공개된 사진에서 한수아는 입술을 내밀고 귀여운 표정을 짓고 있으며, 류진의 볼을 잡고 뽀뽀를 시도하는 장면이 포착됐다. 질색하는 류진의 표정이 웃음을 자아냈다.

또 다른 사진에서는 한수아, 류진, 카리나가 함께 즉석 사진 프레임 앞에서 장난스러운 포즈를 취하며 촬영에 임한 모습이 담겼다. 세 사람 모두 능청스럽고 유쾌한 표정을 지어 화기애애한 분위기를 연출했다.

카페와 식당 등에서 촬영된 단체 셀카에서는 카리나가 휴대폰을 머리 위로 높이 들어 찍는 MZ세대 특유의 구도를 활용했다. 세 사람은 웃음을 터뜨리며 장난기 넘치는 모습을 보여줬다. 이를 본 배우 노정의는 “나는! 나는!”이라며 귀여운 질투심을 드러내 팬들의 미소를 유발했다.

팬들은 SNS 댓글을 통해 “셋이서 어떻게 친해진 거야?” 등의 반응을 보이며 관심을 드러냈다.

한편, 한수아는 지난해 KBS2 ‘미녀와 순정남’과 MBC ‘이토록 친밀한 배신자’에서 활약했으며 최근 MBN ‘퍼스트레이디’에서는 이화진 역으로 시청자와 만났다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

