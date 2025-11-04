SPOTV 7시즌 만의 복귀… 여자프로농구, 새 시즌 중계 채널 확정

사진=WKBL 제공

‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구’가 16일 부산 사직실내체육관에서 열리는 BNK 썸과 신한은행의 공식 개막전을 시작으로 본격 개막한다.

여자프로농구는 올 시즌 TV와 뉴미디어 채널을 포함해 총 10개 채널에서 생중계된다. 한국여자농구연맹(WKBL) 주관 방송사인 KBS N 스포츠를 비롯해 KBS와 MBC스포츠플러스, 스카이스포츠, 부산MBC는 지난해에 이어 올해도 중계에 나선다. 여기에 SPOTV가 합류해 한층 더 풍성한 중계방송 라인업을 완성했다.

7시즌 만의 복귀다. SPOTV는 지난 2018∼2019시즌 이후 여자프로농구 생중계를 다시 진행하게 됐다. 신규 해설위원으로 정진경, 김보미 해설위원을 영입하는 등 여자프로농구 중계 준비를 모두 마쳤다.

뉴미디어 채널은 네이버 스포츠, 카카오TV, SOOP, WKBL 애플리케이션 등 총 4개 채널에서 무료로 생중계 시청이 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]