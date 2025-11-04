‘최준용 복귀’ 남자 농구 대표팀, 월드컵 亞예선 W-1 최종 명단 발표

사진=대한민국농구협회 제공

대한민국농구협회는 4일 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 WINDOW-1에 출전할 성인남자 국가대표팀 최종 12인 명단을 발표했다.

2025 FIBA 아시아컵의 기세를 이어간다. 이번 최종 명단에는 당시 좋은 활약을 펼친 이승현(현대모비스)과 이현중(나가사키 벨카), 유기상, 양준석(이상 LG), 하윤기(KT) 등이 이름을 올렸다.

오랜만에 태극마크를 단 선수들도 있다. 변준형(정관장), 송교창, 최준용(이상 KCC) 등이 국가대표로 재차 합류한다.

사진=대한민국농구협회 제공

대표팀은 28일과 다음 달 1일 중국과 홈앤어웨이 방식으로 치러지는 윈도우1 두 경기를 앞뒀다.

전희철 SK 감독과 조상현 LG 감독이 각각 감독과 코치로 임시 합류한 성인 남자 국가대표팀은 오는 21일 진천선수촌에 소집할 예정이다. 이후 손발을 맞춘 뒤 26일 격전지인 중국 베이징으로 출국해 경기에 나선다. 다음 달 1일 경기는 원주에서 열린다.

한편 하루 전 3일 열린 제10차 경기력향상위원회에서 유재학 위원장을 포함, 경기력향상위원회 위원 전원이 참석했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

