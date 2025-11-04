제니 '엑스트라L'도 넘겼다…네 번째 1억뷰 뮤비

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 제니(JENNIE)가 억대 뷰 뮤직비디오를 추가했다.

4일 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)에 따르면, 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 '루비(Ruby)' 수록곡이자 선공개곡 '엑스트라L(ExtraL)(feat. Doechii)' 뮤직비디오가 전날 3시50분께 유튜브에서 조회수 1억 회를 돌파했다.

제니는 이로써 '솔로(SOLO)'와 '만트라(Mantra)', '라이크 제니(like JENNIE)'에 이어 4개의 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 특히, 제니는 '솔로(SOLO)' 뮤직비디오 조회 수는 10억 뷰를 넘겼다.

'엑스트라L(feat. Doechii)'은 순간을 온전히 만끽하며 나만의 방식으로 당당하게 삶을 살아가는 아름다움을 노래했다.

제니는 앞서 '루비'로 각종 글로벌 차트에서 새 역사를 썼다. 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'(3월22일 자)에 '라이크 제니(like JENNIE)'가 83위로 첫 진입, '핸들바(Handlebars)(feat. Dua Lipa)'(80위), '엑스트라L(feat. Doechii)'(99위)로 재진입하며 제니는 이 차트에 세 곡을 동시에 차트인한 최초의 K-팝 여성 아티스트가 됐다.

