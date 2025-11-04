힙합 듀오 '지누션' 멤버 션(53)이 세계 메이저 마라톤을 1년 안에 모두 완주했다고 알렸다.

션은 3일 자신의 소셜미디어에 "세계 7대 마라톤을 1년에 모두 완주했습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 션은 각 대회의 완주 메달을 목에 걸고 뉴욕 도심 거리에서 포즈를 취하고 있다.

그가 달린 코스는 도쿄, 보스턴, 런던, 베를린, 시카고, 뉴욕 등 메이저 6개 대회와 2025년부터 메이저로 편입된 시드니까지 총 7개 도시다.

보통 수년에 걸쳐 도전하는 일정이지만, 션은 한 해 동안 이를 완주하며 메이저 6개 대회 완주자에게 수여되는 식스스타 메달을 목에 걸었다. 그는 "7개의 별을 다 모아서 식스스타 메달을 받았습니다"라고 소감을 전했다.

션은 평소 달리기를 통해 꾸준한 선행을 이어온 인물로도 잘 알려져 있다.

독립유공자 후손 주거 지원을 위한 815런 캠페인 등 다양한 나눔 활동을 지속해왔으며, 누적 기부액은 약 60억 원으로 전해졌다.

션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 2남 2녀를 두고 있다.

