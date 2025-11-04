“건국대 동물전문가들이 힘모았다”… 반려견 영양간식 ‘펫밀리츄’ 3종 출시

반려견을 위한 영양 간식 ‘펫밀리 츄’ 3종 제품 사진. 건국유업 제공

건국유업이 반려견을 위한 프리미엄 영양 간식 ‘펫밀리 츄’ 3종을 출시했다고 4일 밝혔다. 건국대 산하 수의과대학, 동물자원연구센터, 식품안전건강연구소의 전문가 집단 ‘KU PET SOLUTION’과 공동으로 설계한 과학적이고 체계적으로 펫푸드다.

이번 신제품은 글루코사민, 루테인, 포스트바이오틱스 같은 기능성 원료를 과학적으로 배합해 반려견의 관절, 눈, 장 건강을 돕는다. 면역력을 키우는 락토페린, 특허 유산균도 함유했다.

아울러 저알러지성 원료이자 단백질 흡수율이 높은 가수분해 닭고기를 사용했다. 한입에 먹기 좋은 펠릿 타입이라 간편하게 급여할 수 있다.

건국유업 관계자는 “영양제와 비교하면 먹이기 쉽고, 일반 간식보다는 기능성이 뛰어난 제품”이라며 “가족 같은 반려동물의 건강을 중시하는 트렌드에 맞춘 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

펫밀리 츄 3종은 건국유업 홈페이지, 건국우유 스마트스토어, 쿠팡 등의 온라인 쇼핑몰, 오프라인 펫 전문매장에서 구매할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]