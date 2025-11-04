‘고윤정→임시완’…2025 마마 어워즈, 역대급 시상자 라인업 공개

2025 마마 어워즈 시상자 라인업. CJ ENM 제공

K-팝 시상식 2025 마마 어워즈의 역대급 시상자 라인업이 베일을 벗었다. K-콘텐츠를 전세계에 확장시킨 주역부터 신선한 매력으로 예능계에서 활약한 인물, 또 K-팝 DNA를 가진 스타에 이르기까지 K-컬처의 다양한 영역을 아우르는 아이콘들이 총출동할 예정이다.

마마 어워즈 주최사인 CJ ENM은 올 한 해 동안 트렌드를 이끌고 대중의 사랑을 독차지한 총 25명의 시상자 라인업을 4일 공개했다. 고윤정, 노상현, 노윤서, 박형식, 신승훈, 신예은, 신현지, 아덴 조, 안은진, 안효섭, 이광수, 이도현, 이수혁, 이준영, 이준혁, 임시완, 장도연, 전여빈, 조세호, 조유리, 조한결, 주지훈, 차주영, 최대훈, 혜리(가나다순)가 시상자 명단에 이름을 올렸다.

먼저 K-콘텐츠의 세계적인 인기몰이를 이끈 배우 주지훈, 최대훈, 이준혁, 전여빈이 참여한다. 주지훈은 영화 신과 함께, 넷플릭스 킹덤, 디즈니+ 조명가게 등을 통해 K-콘텐츠를 글로벌에 알렸으며, 특히 올해 넷플릭스 중증외상센터의 전 세계적 인기로 주요 시상식을 싹쓸이했다. 최대훈은 넷플릭스 폭싹 속았수다의 학씨 아저씨로 신드롬급 유행어를 만들며 백상예술대상 남우 조연상을 수상했으며, 이준혁은 티빙 오리지널 시리즈 좋거나 나쁜 동재, 넷플릭스 광장, SBS 나의 완벽한 비서 등 매 작품마다 새로운 캐릭터를 선보이며 흥행을 견인했다. 전여빈은 영화 검은 수녀들로 제45회 황금촬영상 여우 주연상을 수상했다.

국내를 넘어 글로벌에 유쾌한 에너지를 선사한 K-예능스타와 톱클래스 모델도 이름을 올렸다. 국민프로그램 tvN 유 퀴즈 온 더 블록을 비롯해 매끄러운 진행실력과 공감능력으로 K-예능에서 자신만의 색깔을 맘껏 펼치고 있는 조세호, 웹예능 살롱드립 외 다수의 프로그램에서 발군의 진행 실력을 보여준 K-예능의 여제 장도연, 최근 tvN 콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방(콩콩팡팡)으로 돌아와 뛰어난 예능감을 보여주고 있는 배우 이광수, 모델 출신 배우로서 절제된 감각을 연기로 확장한 것은 물론 패션과 음악에 있어 스타일리시한 취향을 지닌 배우 이수혁, 럭셔리 하우스 브랜드 컬렉션 런웨이와 매거진 커버를 통해 커리어 하이를 장식하고 반전미 넘치는 입담을 자랑하는 모델 신현지가 참석한다.

K-팝 DNA를 지닌 멀티테이너로 신승훈, 임시완, 조유리, 박형식, 혜리, 이준영도 시상자로 출격해 시상식에 빛을 더한다. 신승훈은 올해 데뷔 35주년을 맞이한 K-팝 레전드로, 음악방송 14주 연속 1위라는 한국 기네스북을 기록한 대스타다. 정규앨범으로 7연속 밀리언셀러 등 역사적인 기록을 다수 보유하고 있기도 하다. 임시완은 넷플릭스 시리즈 오징어 게임, 영화 사마귀 등 글로벌 인기 중심에 서 있으며, 조유리 역시 같은 오징어 게임으로 글로벌에 존재를 각인시켰다. 노래는 물론 연기까지 만능 엔터테이너로 확고한 존재감을 발휘하고 있다.

여기에 올해 SBS 드라마 보물섬부터 디즈니+ 시리즈 트웰브까지 완벽한 캐릭터 소화력을 보여준 박형식, U+tv 드라마 선의의 경쟁으로 중화권에 폭발적인 인기를 몰며 청룡 시리즈 어워즈에서 인기스타상을 수상한 혜리, 넷플릭스 시리즈 폭싹 속았수다에 이어 MBC 놀면 뭐하니?까지 연기력과 예능감을 뽐냈고 발라드 신곡을 공개하며 아티스트로도 활약한 이준영이 시상자 라인업에 이름을 올렸다.

이름만으로도 기대를 모으는 월드클래스급 스타 배우들과 새롭게 급부상 중인 배우들도 대거 합류했다. 최근 글로벌 시청자들을 사로잡은 넷플릭스 시리즈 다 이루어질지니에 이어 SBS 드라마 키스는 괜히 해서!로 돌아온 배우 안은진, 안은진과 함께 다 이루어질지니에서 강렬한 인상을 남긴 배우 노상현, 넷플릭스 시리즈 더 글로리, 티빙 드라마 원경 등 매 작품 강렬한 캐릭터를 열연해 주목받은 차주영, 더 글로리, 파묘 등 브라운관과 스크린을 넘나들며, 전역 후 아시아 투어는 물론 차기작 결정과 함께 활발한 활동을 이어가고 있는 배우 이도현, 전 세계적인 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스에서 보이스 액팅을 맡아 폭발적인 찬사와 주목을 받은 배우 안효섭과 아덴 조가 참석한다.

또 tvN 언젠가는 슬기로울 전공의생활, 디즈니+ 오리지널 시리즈 무빙, tvN 환혼: 빛과 그림자, 영화 헌트 등을 통해 다양한 필모를 쌓아가는 배우 고윤정, tvN 정년이에 이어 최근 JTBC 드라마 백번의 추억, 디즈니+ 탁류까지 매 작품 탄탄한 연기력으로 자신만의 입지를 확고히 다진 배우 신예은, tvN 우리들의 블루스를 시작으로 tvN 일타 스캔들, 넷플릭스 영화 20세기 소녀, 영화 청설 등에 출연하며 주목할만한 신예로 떠오른 배우 노윤서, SBS 드라마 귀궁에서 시청자들의 눈도장을 찍고 tvN 새 드라마 미스언더커버보스(가제) 출연을 확정지은 배우 조한결이 홍콩 행에 오른다.

마마 어워즈는 올해 시상식의 콘셉트로 ‘UH-HEUNG(어-흥)’을 내세웠다. 이는 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나 답게 살아가는 것을 두려워하지 않는 외침을 뜻한다. K-POP 아티스트들의 역대급 퍼포밍 무대는 물론, 이들을 축하하기 위해 한자리에 모인 각 분야별 트렌드 리더들의 시상을 통해 더욱 풍성하고 의미 있는 축제가 될 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

