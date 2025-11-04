“노령견·노령묘 3%만 전용사료 섭취”… 로얄캐닌, 국제수의사 좌담회서 ‘개선’ 강조

‘반려동물의 건강한 노화를 위한 좌담회’에 참석한 아시아태평양 수의사들과 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 로얄캐닌 제공

펫푸드 브랜드 로얄캐닌이 아시아태평양 지역 수의사를 대상으로 ‘반려동물의 건강한 노화를 위한 좌담회’를 진행했다고 4일 밝혔다.

지난달 30일 대구 엑스코에서 열린 이번 좌담회는 이기쁨 고려동물메디컬센터 고양이친화병원 원장을 비롯해 호주·뉴질랜드, 일본, 대만, 태국의 수의사 9인이 참여했다. 이들은 노령 반려동물 건강 및 영양 관리의 중요성, 진단 및 모니터링 기술의 발전, 보호자와 효과적 소통, 맞춤형 영양 솔루션 개발 등을 심층적으로 논의했다.

로얄캐닌이 좌담회에서 공개한 자료에 따르면 아시아태평양 지역의 반려동물 중 35% 이상이 노령기에 접어들었지만 실제로 노령 전용사료를 급여하는 보호자 비율은 3% 미만에 불과하다. 그리고 보호자의 47%가 노령 전용사료를 급여할 의향은 있지만 언제 전환해야 하는지, 어떤 영양소가 좋은지에 대한 정보가 부족하다고 답했다.

반려동물의 건강한 노화를 위한 좌담회가 진행되고 있다. 로얄캐닌 제공

실제 8살 반려묘의 집사는 최근 고양이의 활동량이 줄고 털의 윤기가 부족해 동물병원을 찾았다가 수의사로부터 권유받은 노령 전용사료 급여 후 상태가 개선됐다고 전했다.

로얄캐닌은 “반려묘는 보통 7세부터 노화가 시작되며, 반려견은 품종과 크기에 따라 차이가 있지만 일반적으로 7세 전후를 중년기, 12~13세를 노령기, 14세 이상은 초노령기로 본다”며 “특히 대사율 감소 등 신체 변화는 7세부터 시작될 수 있어 이 시점부터 예방 중심의 관리와 맞춤 영양 공급이 중요하다”고 강조했다.

이번 좌담회를 함께한 치에 사이토 이시이 수의사는 “반려동물의 평균 수명이 늘어난 만큼 건강하게 오래 함께하기 위해서는 생애주기별 맞춤 영양과 관리가 핵심”이라며 “정확한 노화 시점과 관리 방법은 동물병원에서 수의사와 상담을 통해 확인해야 한다”고 말했다.

이기쁨 원장은 “노령 반려동물의 건강관리는 단순히 사료를 바꾸는 것을 넘어 보호자와 수의사가 함께 반려동물의 생활 습관, 건강 상태, 영양 요구를 세심하게 점검하고 맞춤형 솔루션을 적용하는 것이 중요하다”며 “로얄캐닌의 과학적이고 체계적인 영양 포트폴리오가 반려동물의 건강한 노화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

노령동물을 위한 로얄캐닌의 맞춤 영양 제품군 사진. 로얄캐닌 제공

실제로 로얄캐닌은 반려동물의 나이와 건강 상태에 맞춘 생애주기별 영양 솔루션을 폭넓게 제공하고 있다. 로얄캐닌 캣 인도어 7+, 캣 에이징 12+, 푸들 어덜트 8+, 독 미니 인도어 시니어가 대표적이다. 또한 체중 관리, 소화기 건강 등 특화 포뮬러를 통해 반려동물의 평생 건강을 지킬 수 있도록 돕고 있다.

한편 이번 좌담회 참석자들을 전날 전북 김제에 위치한 로얄캐닌의 아시아허브 생산기지 김제공장을 방문해 펫푸드 품질관리와 생산과정을 직접 살폈다.

박재림 기자 jamie@segye.com

