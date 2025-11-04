골프 테크 플랫폼 스마트스코어, 아시아골프산업협회 ‘기술혁신대상’ 수상

스마트스코어가 10월 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아시아골프산업협회(AGIF) 주관 ‘AGIF 어워즈 2025’에서 ‘기술혁신대상’을 수상했다. 스마트스코어 염인욱 대표(왼쪽)와 AGIF Henry Ng 이사(오른쪽)가 기념 촬영을 하는 모습. 사진=스마트스코어

국내 대표 골프 테크 플랫폼 스마트스코어가 10월 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아시아골프산업협회(AGIF) 주관 ‘AGIF 어워즈 2025’에서 ‘기술혁신대상’을 수상했다고 4일 밝혔다.

AGIF(Asian Golf Industry Federation)는 아시아 전역의 골프장, 제조사, 서비스 공급업체 및 전문가들이 참여하는 협회로, 매년 ‘기술혁신’, ‘지속 가능성’, ‘사회 공헌’ 분야에서 아시아 골프 산업 발전에 기여한 조직과 인물을 선정해 시상하고 있다.

스마트스코어는 독보적인 디지털 플랫폼을 기반으로 태국, 베트남, 인도네시아 등 아시아 50여개 골프장에 IT 솔루션을 보급하며 골프장의 디지털 전환과 골프 코스 관리 효율화, 이용자 편의성 증대에 기여한 성과를 인정받아 ‘기술혁신대상’을 수상했다.

사진=스마트스코어

시상식은 AGIF 연례 국제 서밋(AGIF Annual International Summit)의 일환으로 개최되었으며 스마트스코어의 해외사업부문 염인욱 대표가 직접 참석해 수상의 영예를 안았다.

염인욱 스마트스코어 대표는 "골프 스코어 기록을 넘어 글로벌 골프산업에 새로운 경험과 가치를 창출하기 위해 끊임없이 도전해 온 스마트스코어의 노력을 AGIF 이사회가 인정해 주신 것에 깊이 감사드린다"며, "이번 수상을 계기로 아시아를 비롯한 글로벌 골프 산업의 미래 혁신을 이끄는 데 더욱 책임감을 갖고 임하겠다"고 밝혔다.

스마트스코어는 향후 골프장 관제운영, 전사자원관리 솔루션과 코스관리 솔루션 등 데이터 기반 기술과 사용자 중심 서비스로 글로벌 골프장의 골프 코스 운영 효율성을 높이고, AI 기술 도입 등을 통해 데이터 기반의 의사 결정을 지원할 계획이다. 이를 통해 골퍼들이 보다 스마트하고 즐거운 골프를 즐길 수 있는 문화를 만들어 갈 계획이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]