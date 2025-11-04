김준영, 유흥업소 의혹 부인에도 과거 클럽 방문 논란 재조명

사진= 김준영 SNS

뮤지컬 배우 김준영이 유흥업소 출입 의혹에 대해 “사실무근”이라며 강경 대응을 예고했다. 그러나 과거 클럽 방문 논란이 다시 언급되면서 대중의 반응은 엇갈리고 있다.

3일 소속사 HJ컬쳐는 공식 입장문을 통해 “현재 온라인상에서 제기되고 있는 김준영 배우 관련 의혹은 전혀 사실이 아니다”라며 “그 어떠한 불법 행위도 없음을 명확히 밝힌다”고 강조했다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 김준영이 한 식당에서 올린 영수증 사진을 갑자기 삭제했다는 사실이 알려지며 논란이 확산됐다. 일부 누리꾼들은 “영수증에 적힌 여성 이름과 금액이 수상하다”며 불법 유흥업소 출입을 의심했다.

온라인상에서는 김준영의 과거 클럽 방문 논란이 다시 거론되며 불신의 시선이 이어지고 있다. 김준영은 약 5년 전 뮤지컬 ‘루드윅’에 출연하던 당시, 코로나19 자가격리 지침이 시행 중이던 시기에 클럽을 방문해 논란에 휩싸였다.

당시 그는 자필 사과문을 통해 “공연을 앞둔 배우로서 경솔한 행동을 했다”며 “동료 배우와 관객들에게 큰 실망을 드린 점 깊이 반성한다”고 사과했다. 또 “내가 꿈꿔온 무대를 더 소중히 여기겠다. 다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다”고 고개를 숙였지만, 팬들의 실망감은 쉽게 가라앉지 않았다.

이번 유흥업소 의혹이 불거지자 네티즌 반응은 두 갈래로 나뉘었다. 일부는 “과거 일까지 들추는 건 너무하다”, “확인되지 않은 루머로 사람 잡지 말자”며 김준영을 옹호했다. 반면 다른 쪽에서는 “예전에도 ‘경솔했다’더니 이번엔 또 의혹이라니”, “공연 배우로서 이미지 관리가 부족하다”며 냉소적인 반응을 보였다.

