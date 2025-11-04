금호타이어, ‘2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십’ 통합 챔피언 올라

금호 SL모터스포츠팀이 ‘2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스’에서 드라이버, 팀 통합 챔피언을 차지한 후 기념 촬영을 하고 있다.

금호타이어(대표이사 정일택)가 후원하고, 신영학 감독이 이끄는 금호 SL모터스포츠팀이 지난 1,2일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 펼쳐진 ‘2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서 드라이버 및 팀 통합 챔피언 타이틀을 차지했다.

이날 금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수는 9라운드 결승에서 치열한 순위 다툼 끝에 1위로 결승선을 통과, 누적 포인트 171점으로 종합 우승의 영예를 안았다. 특히 올 시즌 9차례 레이스 중 5승을 거두며 독보적인 경기력을 과시해온 이창욱 선수는 생애 첫 ‘6000 클래스’ 드라이버 챔피언에 등극했다.

특히 3일에 펼쳐진 최종 9라운드에서 예선 1위로 결승 최선두 그리드를 선점한 이창욱 선수는 처음부터 단 한 차례도 선두를 내주지 않는 ‘폴투윈(출발 그리드의 맨 앞자리에서 출발하여 우승)’을 차지하며 개막전에 이은 시즌 5승을 달성했다. 또한 이날 이창욱은 예선에서 1분51초811을 기록 코스 레코드를 갈아치우며 압도적인 페이스를 보여줬다.

금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수가 '2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 드라이버 챔피언을 차지했다.

금호 SL모터스포츠팀은 ‘드라이버 챔피언’과 ‘팀 챔피언’을 모두 거머쥐며 올 시즌 최고의 팀으로 등극했다. 올해 금호타이어와 타이틀 후원 계약을 체결하며 공식 명칭을 ‘금호 SL모터스포츠’로 변경하고 새 출발을 알렸다. 특히 이창욱, 노동기 두 실력파 드라이버를 전면에 내세워 더욱 강력한 전력을 갖추며 시즌 초반부터 큰 주목을 받았다.

금호 SL모터스포츠팀은 시즌 개막전부터 포디엄에 오르며 시즌 내내 압도적인 경기력을 선보였다. 마지막 라운드까지 주도권을 놓치지 않은 팀은 결국 드라이버 부문과 팀 종합 우승을 모두 차지하며 완벽한 시즌을 완성했다. 이창욱, 노동기 선수는 타고난 재능과 풍부한 레이싱 경험을 바탕으로 뛰어난 성적을 거두며 모터스포츠의 세대교체를 다시 한 번 입증했다.

금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수가 '2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 최종 9라운드에서 체커키를 받으며 시즌 5승을 달성했다.

종합 우승을 차지한 이창욱 선수는 “올 시즌에도 전폭적인 지원을 해준 금호타이어와 금호 SL모터스포츠팀 팀원들 모두에게 너무 감사하다. 모두가 하나가 돼 만든 챔피언인 것 같다”고 소감을 전했다.

금호 SL모터스포츠팀 신영학 감독은 “올 시즌 팀 전체가 하나 되어 끝까지 집중한 결과인 것 같다. 선수들의 꾸준한 노력과 엔지니어들의 헌신, 그리고 금호타이어의 안정적인 퍼포먼스 덕분에 최고의 결과를 얻을 수 있었다”고 우승 소감을 밝혔다.

금호타이어 연구개발본부 김영진 전무는 “우선 팀 종합 우승의 쾌거를 이룬 금호 SL모터스포츠팀과 특히 개인전에서 종합 챔피언을 차지한 이창욱 선수 모두에게 진심으로 축하와 감사의 말을 전한다”며 “금호타이어는 앞으로도 대한민국 대표 고성능 브랜드로서의 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 전 세계 주요 모터스포츠 대회에서 공식 타이어 공급 업체 타이틀을 지속 확보하고 있으며 이를 통해 글로벌 모터스포츠 활동을 강화하고 있다. 특히 지난해 세계 최정상 투어링 대회인 ‘KUMHO FIA TCR World Tour’ 타이틀 스폰서 자격을 확보하며 기술과 성능 경쟁력에서 이미 글로벌 정상에 서 있음을 보여줬다. 앞으로도 금호타이어는 다양한 모터스포츠 활동을 통해 축적해 온 기술력을 바탕으로 퍼포먼스 브랜드로서의 입지를 지속 강화해 나갈 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

