밴드 리도어, 단독 콘서트 전석 매진…대세 밴드 존재감

밴드 리도어(Redoor)의 단독 콘서트가 전석 매진됐다.

리도어는 오는 12월 27일과 28일 양일간 서울 광진구 예스24라이브홀에서 ‘2025 Redoor 단독콘서트 <FEATHERS>(2025 리도어 단독콘서트 <페더스>)’를 개최한다.

특히 지난 3일 오후 티켓 예매처 예스24를 통해 오픈된 이번 콘서트는 빠른 속도로 전석 매진을 달성, 리도어의 남다른 티켓 파워를 실감케 했다.

현재 리도어는 다채로운 세트리스트로 관객들을 만날 준비에 한창이다. 모던 록을 기반으로 현대적 감각을 유려하게 결합해 감성적이면서도 실험적인 음악을 통해 독보적인 색깔을 보여주고 있는 만큼, 이들이 이번 콘서트에서 어떤 무대를 선보일지 높은 관심이 모이고 있다.

2021년 싱글 ‘영원은 그렇듯’으로 가요계에 데뷔한 리도어는 다양한 메시지를 녹인 음악을 꾸준하게 선보이며 리스너들에게 존재감을 각인시켰다. 특히 이들은 자연 속의 고요함을 담고 있는 음악을 내세워 대체 불가한 감성 밴드로 자리매김한 바 있다.

이뿐만 아니라 리도어는 다수의 페스티벌 라인업에 이름을 올리며 대세 밴드다운 면모를 과시하기도 했다. 이처럼 여러 무대에서 대중을 만나며 활약을 펼치고 있는 이들이 약 1년 만에 개최하는 이번 단독 콘서트에서는 어떤 모습으로 팬들을 찾을지 이목이 집중된다.

전석 매진 쾌거를 이룬 리도어는 팬들을 만날 준비에 박차를 가하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]