‘환승연애’ 첫 결혼 주인공 탄생…정혜임, 5살 연하와 결혼

사진= 정혜임 SNS

연애 리얼리티 프로그램 TVING ‘환승연애’ 시즌4를 통틀어 출연자 중 첫 결혼 소식이 전해졌다.



2021년 방영된 ‘환승연애’ 시즌1에 출연했던 모델 정혜임은 3일 자신의 SNS와 유튜브 채널 ‘헤이무(HEYMU)’를 통해 “저 결혼합니다”라며 직접 결혼 소식을 전했다.

공개된 영상에는 정혜임이 남자친구에게 깜짝 프러포즈를 받고 결혼을 준비 중인 모습이 담겼다.

정혜임은 5살 연하의 연인과 약 1년간의 교제 끝에 결혼을 결심했다. 두 사람의 인연은 팬과 스타로 시작됐다. 팬으로서 혜임의 플리마켓을 찾은 지금의 남자친구가 손편지와 선물을 전한 것이 계기가 됐고, 이후 연락을 주고받다 첫 커피 데이트를 통해 연인으로 발전했다.

처음엔 나이 차이로 망설였다는 정혜임은 “코트를 입혀주는 다정한 행동에 이성적인 설렘을 느꼈다”고 털어놨다. 이어 “두 번째 만남에서 남자친구의 적극적인 고백으로 연애를 시작했고, ‘진지하게 만나지 않을래?’라는 말과 함께 사주 궁합까지 어필한 남자친구의 진심에 확신을 얻었다”고 덧붙였다.

정혜임은 영상에서 “남자친구는 늘 순수한 마음으로 나를 놀라게 하는 사람이다. 평생 곁에서 사랑을 돌려주고 싶다”고 말하며 “맨바닥에 앉아 있으면 옷을 접어 바닥에 깔아주는 다정한 사람”이라며 애정을 표현했다.

두 사람은 생일 이벤트를 계기로 결혼을 결심했다. 정혜임은 남자친구의 생일을 맞아 고급 레스토랑 예약, 선물, 영화 ‘어바웃 타임’ 콘셉트 이벤트 공간을 직접 준비했고, 그 자리에서 남자친구가 꽃다발과 반지를 건네며 프러포즈했다. 정혜임은 이에 “YES”로 응답하며 결혼을 약속했다.

한편, ‘환승연애’는 이별한 커플들이 한자리에 모여 과거의 사랑을 되짚고 새로운 인연을 찾아가는 리얼리티 프로그램이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

