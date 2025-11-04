‘괴물 신인’ 올데이 프로젝트, 12월 첫 EP 낸다

신예 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 12월 데뷔 후 첫 EP를 발표한다.

더블랙레이블은 지난 3일“올데이 프로젝트가 12월 첫 EP를 발매한다. 이에 앞서 오는 17일 새 디지털 싱글 ‘원모어타임(ONE MORE TIME)’을 발매한다”고 밝혔다.

지난 6월 데뷔와 동시에 신드롬을 일으켰던 싱글 ‘페이머스(FAMOUS)’ 이후 약 5개월 만의 컴백이다. 올데이프로젝트는 ‘페이머스’에 이어 ‘위키드(WICKED)’까지 쌍끌이 흥행을 거두며 음원차트를 장악했다. ‘원모어타임’으로 대세 기운을 이어가기 위해 곧바로 컴백 프로모션에 돌입했다.

이어 4일 공식 SNS를 통해 공개된 40초 가량의 짧은 영상에는 강렬한 사운드와 영상미, 멤버들의 목소리로 진행된 내레이션과 의미심장한 메시지가 담겨 이들이 선보일 새로운 음악에 대한 기대감과 궁금증을 불러 일으킨다. 이어 공개된 ‘원모어타임’ 커버 이미지에는 등을 돌린 사람들 가운데 포커싱된 애니·타잔·베일리·영서·우찬 다섯 멤버의 모습이 담겼다.

올데이 프로젝트는 K-팝의 최정상 프로듀서로 올해 특히 활약하고 있는 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블의 두 번째 그룹이다. K-팝신에서 좀처럼 찾아볼 수 없는 혼성이라는 파격적인 그룹 형태에 여성 3인, 남성 2인의 성비로 구성됐다. 다양한 분야에서 널리 알려진 다섯 멤버의 존재감으로 데뷔 전부터 큰 파장을 일으켰고, 올해 최고의 신인으로 거듭났다.

