성시경, 10년 함께한 前 매니저 배신에 결국 유튜브 쉬어간다

사진 = 가수 성시경이 제61회 백상예술대상 시상식에 참석한 모습. 뉴시스 제공

가수 성시경이 10년 넘게 함께 일한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입은 것으로 알려진 가운데, 유튜브 콘텐츠 업로드를 잠시 중단하기로 했다.



4일 성시경이 운영하는 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’에는 “이번 주 유튜브 한 주만 쉴게요. 미안합니다”라는 공지가 올라왔다. 이번 결정은 최근 불거진 전 매니저의 금전적 문제와 관련된 것으로 보인다.

사진 = 성시경 유튜브 채널 커뮤니티 갈무리

앞서 지난 3일, 성시경의 소속사 에스케이재원(주) 측은 “성시경의 전 매니저가 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

이어 “당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중이다”라며 “현재 해당 직원은 퇴사한 상태”라고 덧붙였다.

이후 성시경은 개인 SNS를 통해 직접 심경을 밝혔다. 그는 “최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속”이라며 “믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만 이 나이 먹고도 쉬운 일이 아니더라”고 털어놨다.

이어 “사람들에게 걱정을 끼치기도 망가져 버리기도 싫어서 일상을 유지하려 노력하고 괜찮은 척 애썼지만 유튜브나 예정된 공연 스케줄을 소화하면서 몸도 마음도 목소리도 많이 상했다는 걸 느끼게 됐다”며 “솔직히 이 상황 속에서 정말 무대에 설 수 있을지 서야 하는지를 계속해서 자문하고 있다. 늦어도 이번 주 내 결정해서 공지 올리겠다”고 밝혔다.

현재 성시경은 연말 콘서트 진행 여부를 두고 고민 중인 것으로 알려졌다.

한편, 문제의 전 매니저는 성시경 유튜브 콘텐츠에 다수 출연해왔으며 사태 이후 관련 영상은 모두 비공개 처리된 상태다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

