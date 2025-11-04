데이식스 도운, 소아청소년 위해 1억원 기부 “선한 영향력 전할래요”

밴드 데이식스 멤버 도운이 소아청소년 환아를 위한 치료비 1억 원을 기부했다.

도운은 지난달 31일 오후 삼성서울병원에 소아청소년 환자 치료비 지원을 위해 기부금 1억 원을 전달했다. 도운의 기부금은 삼성서울병원에서 치료를 받는 소아청소년 환아들의 수술, 이식 등의 치료비로 사용될 예정이다.

도운은 4일 소속사를 통해 “그동안 많은 팬분들께서 보내주신 사랑과 응원 덕분에 따뜻한 나눔에 동참할 수 있었다. 앞으로도 받은 사랑에 감사하며 선한 영향력을 전할 수 있도록 노력하겠다”라고 소감을 밝혔다.

도운이 소속된 밴드 데이식스는 2015년 데뷔해 올해로 데뷔 10주년을 맞았다. 지난 5월 ‘메이비 투모로우(Maybe Tomorrow)’ 발표에 이어 국내 밴드 사상 처음으로 KSPO DOME(구 체조경기장)에 입성해 회당 최다 관객 기록을 경신했으며, 7월에는 총 6회 규모의 공식 팬미팅을 개최해 마이데이(팬덤명)와 10주년을 자축했다. 8월, 데뷔 10주년 기념 투어를 시작한 데 이어 9월에는 10주년을 기념해 새 정규 앨범 ‘더 데케이드(The DECADE)’를 발표했다.

오는 12월에는 스페셜 콘서트를 예고했다. 12월19일부터 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 ‘2025 데이식스 스페셜 콘서트 ‘더 프레젠트’로 뜻깊은 데뷔 10주년의 해를 마무리할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]